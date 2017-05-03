Çok çalışmada bir numarayız

Türklerin yüzde 23’ü haftada 60 saatten fazla çalışmak zorunda kalıyor. 50 saatten fazla işbaşında olanların oranı ise yüzde 39’u buluyor

Türkiye'de haftalık iş saati resmen azami 45 saat olmasına rağmen, ortalama çalışma süresi 51 saati buluyor. Uzun çalışma saatleriyle Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi ülkeler içinde birinci oldu. OECD verileri, Türkiye'de çalışanların haftalık çalışma süresinin 50.7 saat olduğunu işaret ediyor.

Türkiye'yi 49 saatle Meksika, 47.5 saatle Güney Kore ve 45 saatle Yunanistan takip ederken, en az çalışma süresinin İskandinavya ve Kuzey Avrupa ülkelerinde olduğu görülüyor. Emekçilerin haftalık çalışma saati ortalaması Finlandiya'da 40.1, İsveç'te 39.7, Hollanda'da 39.1, Norveç'te 38.7, Danimarka'da ise 38.5 saat olarak gözüküyor. Verilere bakıldığında, Türkiye'de haftada 45 saatlik çalışma süresi adeta bir lüks gibi görülüyor. Neredeyse her dört çalışandan biri için günlük çalışma süresi 10 saate ulaşıyor.

ŞANSLI 1 MİLYON KİŞİ

30 milyona yakın işgücünün bulunduğu Türkiye'de, çalışanların yüzde 39'unun haftada 50 saat veya daha fazla çalıştığı belirtiliyor. Türkiye'deki çalışanların yüzde 23.3'ü ise haftada 60 saat veya daha fazla çalışıyor. Bu oran, çalışma yaşamı kurallarının hiçe sayıldığı Meksika'da yüzde 14.5, Endonezya'da yüzde 14.3 düzeyinde. OECD üyesi 35 ülke genelinde ise haftada 60 saat veya daha fazla çalışanların oranı yüzde 5.6'da kalıyor. Macaristan, İsveç, İsviçre, Norveç, Estonya ve Letonya'da bu kadar uzun saatler çalışanların oranı yüzde 2'yi bulmuyor.

OECD verilerine göre, Türkiye'de 21.8 milyon kişi haftada 40 saat veya daha fazla çalışıyor. 1 milyondan biraz fazla sayıda kişi haftada 30-34 saat çalışıyor gözükürken, yalnızca 1-19 saat çalışanların sayısı 1 milyon 159 bin kişiyi buluyor.

Çalışanların dörtte biri asgari ücrete çalışıyor

Türkiye'deki yaklaşık 30 milyon çalışanın 6.5 milyonu asgari ücretle çalışıyor. Ancak bu sayının ne kadar gerçeği yansıttığı tartışma konusu. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı olduğu 2012 yılında, asgari ücretli gözükenlerin yüzde 45'inin aslında daha yüksek ücretler aldığını ama düşük vergi ödenmesi için öyle gösterildiklerini söylemişti. 2016'nın son çeyreğine ilişkin verilere göre, Türkiye'deki çalışanların 5.2 milyonu tarımda, yaklaşık 2 milyonu inşaat sektöründe, 7.3 milyonu (inşaat dahil) bütün sanayi dallarında, 4.9 milyonu imalatta, 14.7 milyonu ise hizmet sektöründe çalışıyor.