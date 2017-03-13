Faiz mağduruna Hükümet şoku

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 81 ilin valiliğine bir yazı göndererek, tüketici hakem heyetlerinin bankalarla ilgili verecekleri kararları bekletmelerini istediği ortaya çıktı. Sincan Tüketici Hakem Heyeti’nin, bakanlıktan gelen bu yazıdan 8 gün sonra bir bankayı müşterisine tazminat ödemeye mahkum etmesi dikkat çekti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 81 ilin valiliğine bir yazı göndererek, tüketici hakem heyetlerinin bankalarla ilgili verecekleri kararları bekletmelerini istediği ortaya çıktı. Sincan Tüketici Hakem Heyeti’nin, bakanlıktan gelen bu yazıdan 8 gün sonra bir bankayı müşterisine tazminat ödemeye mahkum etmesi dikkat çekti.

Rekabet Kurulu'nun 12 bankaya kestiği 1.1 milyar liralık cezanın ardından, Hakkı İsmail Küçükyavuz isimli bir vatandaş, 2008 ila 2010 yılları arasında bir bankadan 4 farklı tarihte çektiği toplam 48 bin 500 liralık ihtiyaç kredisine yüksek faiz uygulanmış olabileceği düşüncesiyle Sincan Tüketici Hakem Heyeti'ne şikayet başvurusu yaptı. Bankaların Rekabet Kurulu'nun kararının iptali istemiyle mahkemelere açtığı davaların reddedildiği tespitini yapan heyet, bankanın Küçükyavuz'dan 740 lira fazla faiz tahsil ettiğine karar verdi. Kararı 9 Şubat'ta açıklayan hakem heyeti, bu alacağa 761 lira 14 kuruş da gecikme faizi yürütüp bankayı bin 501 lira 71 kuruş ödemeye mahkum etti. Banka ise karara itiraz etmedi, bu tutarı tüketiciye iade etti.

81 VALİYE GÖNDERİLDİ

Hakem heyetinin kararından 8 gün önce, yani 1 Şubat 2017'de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 81 ilin valilikleriyle ticaret il müdürlüklerine bir yazı göndererek, tüketici heyetlerinin bu tür kararları vermek için yüksek mahkeme kararını beklemelerini istediği ortaya çıktı. Bakan Bülent Tüfenkci adına Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ramazan Ersoy imzasıyla gönderilen yazıda, Rekabet Kurulu'nun 12 banka hakkında mevduat, tüketici kredileri ve kredi kartı hizmetleri yönünden rekabet ihlali yaptıkları gerekçesiyle ceza kestiği hatırlatıldı.

Resmi yazıda, Rekabet Kurulu kararının iptali için bankaların Ankara 2. İdare Mahkemesi'ne dava açtığı ancak davanın reddedildiği hatırlatıldı. Ret kararına karşı Danıştay 13. Dairesi'ne temyiz talebinde bulunulduğu ve bu talebin de reddedildiği belirtildi. Yazıda, ilk derece mahkemesinin kararı onadığı, ancak bankaların karar düzeltme talebinde bulunduğu vurgulanarak davanın Danıştay'da devam ettiği bildirildi.