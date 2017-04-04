Oger yine borcunu ödeyemedi

Türk Telekom’un ana hissedarı Suudi Arabistan Merkezli Oger Telekom 4,75 milyar dolarlık kredinin taksit ödemesini ikinci kez gerçekleştiremedi.

Türk Telekom'un yüzde 55 hissesine sahip olan Otaş'ın 290 milyon dolar taksitinin vadesi geçen hafta dolmuştu. Konuya yakın 4 kaynağın Bloomberg'e verdiği bilgiye göre, Suudi şirketi ödemeyi yapamadı. Bloomberg’e konuşan kaynaklardan ikisi, borç sorunun çözülmesi için Saudi Telecom'la yürütülen hisse satışı görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Otaş Eylül ayında da kredi taksidi ödemesini yapamamıştı. Şubat ayında ise bankalar Saudi Telecom'un yaptığı teklifi reddetmişti.

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HİSSELER GERİLEDİ

Haber öncesi yüzde 2,3 yukarıda olan Türk Telekom hisseleri TSİ 15:18 itiabriyle yüzde 0,68 yukarıda işlem görüyor.

Türk Telekom’un ana hissedarı konumundaki Suudi Arabistan merkezli Saudi Oger Grubu’nun hakim ortak olduğu Oger Telekom, Türkiye’deki borçlarını ödeyebilmek için 2013 yılında çektiği 4,75 milyar dolarlık refinansman kredisinin Eylül ayı taksidi olan 290 milyon dolarlık borcunu ödemeyerek gecikmeye düşmüştü.

STC, Oger Telecom'daki yüzde 35 hissesi nedeniyle OTAŞ'ta dolaylı hisse sahibi. Oger Telecom'un kalan hisseleri Lübnanlı Hariri ailesine ait.

AKBANK VE GARANTİ ETKİSİ

Analistler daha önce yaptıkları yorumlarda Otaş’ın kredi taksidiyle ilgili gelişmelerin Garanti ve Akbank hisseleri açısından da önemli olduğunu belirtmişti.

Bunun da nedeni 4,6 milyar dolarlık kredinin büyük çoğunluğunun Akbank ve Garanti üzerinde olduğu iddiası.

Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil konuyla ilgili Kasım ayında yaptığı açıklamada, “Türk Telekom’daki sorun ortağının ilgili aydaki borç servisini yerine getirememesinden kaynaklanıyor; bu konuda ciddi bir çalışma var, bu konuda bir sıkıntı olmayacağı görüşündeyim” demişti.