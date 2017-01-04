Sorun soğuk değil depolama eksikliği

Yaşanan elektrik kesintileri insanları canından bezdirdi. Kesintinin sebebi kış şartlarına bağlandı. Ancak uzmanlar, yaşananları yeterli doğalgaz deposunun olmamasına bağlıyor

Türkiye son günlerde elektrik krizi ile karşı karşıya. Özellikle İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi büyük şehirlerde yaşanan kesintilerin ne kadar süreceği bilinmiyor. Marmara Bölgesi'ndeki organize sanayi bölgelerine günlerdir elektrik verilememesi nedeniyle büyük bir ekonomik kayıp da yaşanıyor.

BOTAŞ'ın doğalgazla elektrik üreten santrallere gaz tedarikini kesmesi sonucu kesintilerin yaşandığı iddia ediliyor. Günlük Türkiye'ye gelen doğalgaz miktarı 195 milyon metreküp iken tüketim 280 milyon metreküpe kadar çıktı. Bu nedenle santrallere doğalgaz akışı azaltıldı. Ancak Enerji Bakanlığı, kesintilerin ağır kış koşulları nedeniyle iletim hatlarında yaşanan arızalardan kaynaklandığını açıkladı.

CHP Enerji Komisyonu Başkanı Necdet Pamir ise son günlerde yaşanan elektrik kesintilerinin açıklananın aksine kış koşullarından değil, yetersiz doğalgaz deposundan kaynaklandığını söyledi. Enerji yönetiminin de çareyi elektrik kesintilerini il il, semt semt ‘gezdirmekte' bulduğunu belirten Pamir şunları söyledi:

KIŞIN ZATEN TALEP ARTAR

“Elektrik kesintisinin temel nedeni, tüm ikazlara karşın, enerji ve özellikle elektrik üretiminde, yüzde 99'u ithal edilen doğalgaza dayalı bir enerji karışımında ısrar edilmesidir. 14 yıllık AKP iktidarı boyunca, doğalgaz depo kapasitesinde de elle tutulur bir artış olmaması, bir diğer ciddi zaaftır. Kışın çok soğuk koşullarında gaz talebi, zaten beklenmesi gerektiği gibi arttı ve fiziki kapasite bu artışı, depo ve spot alımlar dahil, karşılayamaz hale geldi. Bunun kaçınılmaz sonucunda da BOTAŞ, doğalgazla elektrik üreten santrallere gaz tedarikini büyük oranda düşürdü. Bunun sonucunda da elektrik üretimi düştü, fiyatlar büyük oranda arttı.”

Doğalgazda 2.66 milyar metreküplük sınırlı bir depo kapasitesinin olduğunu vurgulayan Pamir, sözlerine şöyle devam etti:

“Tüketiminize oranladığınızda yüzde 5'i kadar bir depo kapasiteniz var. Daha da önemlisi, kışın sıkıştık ben buradan biraz fazla alayım dediğinizde, geri vermede günlük fiziki kapasiteniz var, 18 milyon metreküp. Tuz Gölü'nün altındaki depoyu da 15 yıldır konuşuyoruz. 15 yılda ihale iki kere iptal edildi. Bunun halen bir depo olup olamayacağına dair soru işaretleri de bulunuyor. Olur olmaz, ama 15 yıl geçmiş. Yolsuzluk nedeniyle içeri giren BOTAŞ yöneticileri var. Dolayısıyla beceriksizlik, yolsuzluk, yönetememe bunların hepsi üst üste gelince halimiz ortada.”

KONU MECLİS'E TAŞINDI

Bu arada, CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin de elektrik kesintilerini yazılı soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Kesintiler için kış koşullarının mazeret gösterilemeyeceğini söyleyen Engin, kamuoyuna daha net açıklama yapılması gerektiğini belirtti.

EMO: Enerji politikaları iflas etti

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Türkiye'nin doğalgaz sıkıntısıyla başlayan ve ardından iletim hatlarındaki yetersizlik ve arızalarla büyüyen enerji krizi ile bir yanda karanlık diğer yanda pahalı enerji ikilemi arasında salındığını ileri sürerek “Enerji politikaları iflas etti” dedi.

EMO'dan yapılan açıklamada, kesintilerin hem yurttaşları soğuk kış günlerinde mağdur ettiğini hem de sanayiciyi zarara uğrattığı vurgulandı. Enerji konusunda gerçeklerin gizlendiği ve gizli görev zararları

oluşturularak, pahalıya

elektrik sağlandığı iddia edilen açıklamada, “TETAŞ üzerinden iktidar hem yandaş elektrik üretim şirketlerini fonluyor, hem de bu kurum üzerinde oluşturduğu görev zararını aydınlatma ile kamunun üzerine yıkıyor. Enerjideki kalem oyunlarına son verilmeli, kamunun çıkarlarını koruyacak bir yapılanma ile sistem yönetilmeli” denildi.

İletim hatları ağır koşullara göre yapılır

Necdet Pamir elektrikteki kesintilerin hava koşullarına bağlı arızalardan kaynaklandığının inandırıcı olmadığını vurguladı. Pamir, “Elektrik iletim hatları yapılırken güzergâh üzerindeki tüm bölgelerin yazın yükselebileceği en yüksek sıcaklık ve kışın düşebileceği en düşük sıcaklık dikkate alınarak iletkenlerin salınma ve gerilme durumları göz önüne alınır. Şimdi bu duruma göre hava koşullarından dolayı elektrik kesilmesi mümkün mü? Avrupa'da, ABD'de, Sibirya'da çok daha kötü hava koşulları varken bu kadar kesinti olmaz. Arıza olsa bile çok kısa sürede giderilir ve bir günden uzun süreli arıza giderme, iletim şebekesinde olmaz” dedi.

‘Buz yükü yaptı' iddiası

Ağır iklim şartlarının bulunduğu bölgelerden geçen iletim hatları üzerinde meydana gelen buz tabakası, elektrik kesintilerine yol açmaya devam ediyor. TEİAŞ ve SEDAŞ kesintileri gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

SEDAŞ, eksi 4 derecenin altında yağan sulu karın elektrik hatlarının etrafını sardığını, buz yükünün yüzlerce kiloya ulaştığını ve hatların kopmasına, direklerin yıkılmasına yol açtığını açıkladı.