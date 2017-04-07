Amerika’nın Suriye operasyonuna Kılıçdaroğlu’ndan ilk tepki

Kemal Kılıçdaroğlu, gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle İstanbul'da bir araya geldi. Burada Amerika'nın Suriye'ye yönelik operasyonunu yorumladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle İstanbul’da bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, basına kapalı toplantı sonrası gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, “Arkadaşlarımızla görüştük. Onların soruları oldu, soruları samimi olarak yanıtlamaya çalıştım” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin ve dünyanın bir ortak gündemi oluştu. Suriye’de kullanılan kimyasal silahlarla ilgili. Kimyasal silahların kullanılması insanlığa karşı suçtur. Bu konuda Suriye’de rejimin rolünün belirlenmesi hepimizin ortak görevidir. BM’nin bu konuda duyarlı bir politika izleyeceğine eminiz” şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu soru almadan ayrıldı.