Bahçeli’den Adalet Yürüyüşü göndermesi: Adalet bulunamayacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı mesajında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü için "Türk milletinin karşı karşıya olduğu vahim meseleler fuzuli yürüyüşlerle aşılamayacak; hezeyan adımlarla engebeli yollarda adalet ve ahlak bulunamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Devlet Bahçeli, MHP’nin resmi internet sitesinden yayınlanan mesajda CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü için “fuzuli” ifadesini kullandı.

Bahçeli açıklamasında şöyle:

Rahmet, mağfiret, manevi kurtuluş ve bereket ayı olan Mübarek Ramazan günlerini geride bırakarak bayrama ulaşmış bulunuyoruz. Allah'tan niyazım tuttuğumuz oruçları, kalpten, ta en derinden kopup gelen dua ve ibadetlerimizi kabul etmesidir. Ramazan; diriliş mevsimi, tövbe mektebi, huzur ve dayanışma medeniyetidir. Ne var ki yaşadığımız ağır buhranlar, iç ve dış politikada vasat ve varlık bulan trajik vakalar Ramazan ayının anlam ve ruhuna gölge düşürmüştür. Hain ve bölücü terör girdiği kanlı vardiyada provokasyonlarını alçakça sürdürmüş, sivil ve güvenlik görevlisi evlatlarımızı acımasızca şehit etmiştir. Türkiye düşmanları Ramazan'da da boş ve atıl durmamıştır.

FETÖ-PKK-PYD-YPG-IŞİD gibi canavar yapılar; küresel mahfillerden, karanlık efendilerinden aldıkları emirler doğrultusunda masumlara, ülke ve devletlerin egemenlik haklarına kast etmek için arka arkaya kademeye ve nöbete girmişlerdir.

“KÜRESEL VİCDAN SUSKUN VER TEDİRGİN”

Terör yalnızca Türkiye'nin sorunu değildir. Nitekim dünyanın değişik bölge ve coğrafyalarında görülen saldırı ve suikastlar bunun bariz ispatıdır. İnsanlık terörle boğuşmaktadır. Buna karşılık küresel akıl dağınık, küresel vicdan suskun ve tedirgindir.

Türk milletinin terörle mücadelesine şaşı bakan, şüpheyle yaklaşan, bununla yetinmeyip terör örgütlerinin sırtını sıvazlayan çifte standartçı ülkelerin terörizmden şikayetçi olmaları inandırıcı ve ikna edici bir tavır olmayacaktır.

“FUZULİ YÜRÜYÜŞLERLE…”

Türkiye yoğun bir beka mücadelesi vermektedir. Üzerinde yaşadığımız vatan coğrafyasından, mensubu olduğumuz aziz millet varlığından, sahibi olduğumuz kutlu devlet yapısından taviz isteyen, çözülme bekleyen, çürüme dileyen çok sayıda iç ve dış mihrak hazır kıta pusudadır. Bu itibarla tehdidin dozajı çok fazla, tehlikenin ölçeği çok yüksektir.

Türk milletinin karşı karşıya olduğu vahim meseleler fuzuli yürüyüşlerle aşılamayacak; hezeyan adımlarla engebeli yollarda adalet ve ahlak bulunamayacaktır. Milli birlik ve kardeşlik ruhu diri olduktan, dayanışma ve yardımlaşma şuuru ayakta durduktan sonra hiçbir hain emel, hiçbir yabancı ajan, hiçbir işbirlikçi Türkiye'ye zarar veremeyecektir.”

“Bayram günlerinde olduğu gibi herkes gönülden tokalaşmalı, yürekten kucaklaşmalıdır. Dargınlıklar bitirilmeli, küsler barışmalıdır” diyen Bahçeli, “Dileğim bayram ruhunun, kardeşlik ve birlik hukukunun Türk-İslam coğrafyalarına nüfuz etmesidir. Öncelikle bütün vatandaşlarımın, Türk-İslam âleminin Ramazan Bayramını kutluyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda milletimizin varlığı, güvenliği ve istikbali için mücadele veren, nöbet tutan evlatlarımıza sağlık, başarı ve esenlikler temenni ediyor bayramlarını tebrik ediyorum.” dedi.