CHP’de kılıçlar çekildi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “2019’daki başkanlık seçimine böyle gidilmez” deyip kurultay isteyen muhaliflere rest çekti: Parti içinde kavga edeni kapı önüne koyarım

Ana muhalefet partisi CHP'de 16 Nisan'daki referandumun ardından partide olağanüstü kurultay isteyen muhalifler ile Genel Merkez karşılıklı olarak kılıçları çekti. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu “2019'a böyle gidilmez” diyen muhaliflere sert çıkarak “Parti içi kavgaya asla izin vermem. Kavga edenleri gerekirse kapının önüne koyacağım” uyarısında bulundu.

CHP'de olağanüstü kurultay çağrıları anayasa değişikliği halk oylamasından sonra tekrar alevlendi. Son olarak CHP Antalya Milletvekili ve eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, Kılıçdaroğlu'na “2019'da Cumhurbaşkanı adayı değilsen olağanüstü kurultayı topla” çağrısı ortalığı karıştırdı. Baykal'ın bu açıklamasının ardından Genel Başkan adayı CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce de olağanüstü kurultayın toplanmasın istedi. Muhalif kanttaki önemli isimlerden CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar da Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açtı.

‘PARTİ İÇİ KAVGAYA İZİN VERMEYECEĞİM'

Kılıçdaroğlu bu tartışmalara TBMM'deki grup toplantısında yanıt verdi. Kılıçdaroğlu “Yüzde 49 demokrasi paydasının bütünüdür. Önümüzdeki dönemde yüzde 49'u büyütmek için çalışacağız. Bizim Hayır'ımız sona ermedi. Biz demokrasi mücadelesini yeni başlatıyoruz'' dedi. Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ülkenin seçmenleri demokrasiden yana tavır koydu. Bu olağanüstü değerlidir. Bunu korumak her CHP'linin boynunun borcudur. Parti içi kavgaya asla izin vermeyeceğim. Kavga edenleri gerekirse kapının önüne koyacağım.”

‘GÜL' KARTINI SÜREN BAYKAL'A ELEŞTİRİ

Kılıçdaroğlu kanadı, Baykal'ın “Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı değerlendirilir” yönündeki açıklamasını da eleştiriyor. “Hukuki mücadele bitmeden, meşruiyet tartışmasını ortadan kaldırmak, CHP'yi kendi içinde kavgalı gibi göstermek doğru değil. 2019'a şimdiden aday belirleyerek yıpratmak tüm yüzde 49'a bu kişiyi dayatmak yanlış. Baykal açıklamalarıyla kendini eritmiştir” görüşünü dillendiriyor.