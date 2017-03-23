ABD'den Türkiye mesajı

ABD'nin başkenti Washington'da yapılan "DEAŞ'la Mücadele Küresel Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı"nda konuşan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye sınırındaki DEAŞ tehdidini uzaklaştırdı; şu anda tüm sınır DEAŞ'ın erişimi dışında ve umarız hep böyle kalacaktır" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı, DEAŞ'la mücadele eden 68 ülke dışişleri bakanlarını bir araya getiren toplantıda konuşan Tillerson, Türkiye'nin DEAŞ'la mücadeledeki çabasının önemini vurguladı.

Tillerson dünyanın her yerinde DEAŞ'ın saldırılar gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Suriye ve Irak'a seyahat etmek artık daha zor olduğu için şuan IŞİD'in stratejisi, 'olduğun yerde kal ve IŞİD adına savaş aç'. IŞİD artık dünyanın her bölgesinde büyük bir tehlike. Müslüman partnerlerimiz de bu sapkın din anlayışına karşı savaşta önemli bir rol oynuyorlar ancak gördüğümüz gibi birlikte olduğumuz sürece bizden güçlü olmadıklarını görüyoruz" dedi.

Irak Başbakanı Haydar elAbadi konuşmasına bir önceki toplantıdan bu yana, bir araya gelerek büyük başarılar elde edildiğini söyleyerek başladı. Ortak kararlılığın önemine işaret eden Abadi, şunları söyledi:

"Bölgesel çıkar çatışmaları ve fikir ayrılıkları bizi durdurmamalı. Toplantıya gelmeden önce Musul'da savaşan etnik kökenleri, dilleri ve dinleri farklı askerleri gördüm, onlar bizi bölmek isteyen bu düşmana karşı birlikte savaşıyorlar."

Koalisyonun ortak amacının DEAŞ'ı yok etmek olduğunu söyleyen Abadi, "Şuan bütün çabamız yaşadıkları yerleri terk eden halkı evlerine güvenle geri getirmek için önlemler almak ve temizlenen bölgelerde istikrarı yeniden sağlamak" şeklinde konuştu.

Musul'un doğusunda çatışmalar devam ederken şehrin batısında 250 okul ve çok sayıda hastane ve sağlık merkezi kurulduğunu söyleyen Abadi, "IŞİD'in kurmaya ve genişletmeye çalıştığı imparatorluğun tarafımızdan çökertileceğini onlara gösterdik" ifadelerini kullandı.

DEAŞ'ı yenmenin yolunun birlikte hareket etmekten geçtiğinin altını çizen Abadi, "IŞİD'i köşeye sıkıştırmak değil tamamen yok etmemiz gerekiyor" dedi.

DHA