Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Trabzon Haberi: Adana'dan İstanbul uçuşları iptal

Adana'dan İstanbul uçuşları iptal
14:327 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Adana'dan İstanbul uçuşları iptal
Adana'dan İstanbul uçuşları iptal

YURT genelindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Adana Havalimanı'ndan kalkacak uçak seferlerinde aksamalar oldu.
Sabah saatlerinde havalimanına gelen yolcular, İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarına inişlerin yapılamaması nedeniyle seferlerin iptal edildiğini öğrendi. Adana'dan yurt içi uçuşların yapıldığı Ankara-Trabzon ve İzmir seferleri gecikmeli olarak sağlandı. Dış hatlar terminalinden kalkması gereken uçakların bazıları, İstanbul'daki yoğun kar nedeniyle iptal edilirken, bazı seferler gecikmeli yapılabildi.

 

DHA

Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!
Keşfet

Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar