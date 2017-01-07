Adana'dan İstanbul uçuşları iptal

YURT genelindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Adana Havalimanı'ndan kalkacak uçak seferlerinde aksamalar oldu.

Sabah saatlerinde havalimanına gelen yolcular, İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarına inişlerin yapılamaması nedeniyle seferlerin iptal edildiğini öğrendi. Adana'dan yurt içi uçuşların yapıldığı Ankara-Trabzon ve İzmir seferleri gecikmeli olarak sağlandı. Dış hatlar terminalinden kalkması gereken uçakların bazıları, İstanbul'daki yoğun kar nedeniyle iptal edilirken, bazı seferler gecikmeli yapılabildi.

DHA