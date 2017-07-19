Bursa’nın İnegöl İlçesi'nde, Türk Metal Sendikası üyesi kadın işçilerin bulunduğu otobüsün devrilmesi sonucu 7 kadın işçinin ölümüne 39’unun da yaralanmasına neden olan otobüs sürücüsü 55 yaşındaki Mehmet Tüzün tutuklanarak tekerlekli sandalye ile cezaevine gönderildi.

İnegöl’de 7 Mart günü, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde düzenlenecek olan Kadın İşçileri 22'nci Büyük Kurultayı’na katılmak üzere Ankara’ya giden Türk Metal Sendikası 1 No'lu Şube üyesi kadın işçileri taşıyan 4 otobüsten biri olan Mehmet Tüzün’ün kullandığı 16 KT 064 plakalı otobüs, İnegöl -Bozüyük ilçeleri arasındaki Osmaniye Köyü Mezitler Mevkii’nde kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, otobüste bulunan kadınlardan Leyla Çiçek, Meyse Keskin, Özlem İnan, Fatma Hacıoğulları, Güleydan Sezer, Elvan Mutlu ve Leyla Yalçın yaşamlarını yitirirken, aralarında sürücü Tüzün’ün de bulunduğu 39 kişi yaralandı.

Kaza sonrası önce İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve buradan Muradiye Devlet Hastanesi’ne sevk edilen sürücü Mehmet Tüzün’ün tedavisi geçen nisan ayında tamamlandı. Taburcu olunca jandarma tarafından gözaltına alınan Tüzün olayın yaşandığı İnegöl İlçesi’nde 25 Nisan'da adliyeye çıkarıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde ifade veren Tüzün, “Yolda seyir halindeyken otobüsün camına bir cisim çarptı. Çam patlayınca direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yaptım. Otobüs refüje düştü. Çok üzgünüm” dedi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimi Mehmet Tüzün’ü adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

Sanık otobüs şoförü hakkında Cumhuriyet savcılığınca hazırlanan iddianame ile ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek’ suçundan dava açıldı. Mehmet Tüzün'ün yargılanmasına İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün başlandı.

EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM

Duruşmada savunmasını yapan otobüs şoförü Mehmet Tüzün, “Sol şeritte geriden gelen TIR'ın arkasından sollamaya geçtim. Sollama anında torpidonun üzerinde bulunan kahve kutusu devrildi. Ben onları topluyordum. Hostes yerine oturan bayan da dökülen kahveleri toplamaya başladı. O sırada ön cama sert bir cisim geldi, ne olduğunu göremedim. Direksiyon hakimiyetini kaybettim. Kaza meydana geldi” dedi.

Kazada ölen Leyla Çiçek'in eşi Alper Çiçek, şoförün en ağır şekilde ceza almasını istedi. Kazada hayatını kaybeden Özlem İnan'ın eşi Cömert İnan ise, “7 evladı annesinden ayırdı. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Kazadan yaralı olarak kurtulan Ceylan Çakmak ise, “Kazada ölen Elvan Mutlu ile yan yana oturuyorduk. Kazanın ardından psikolojik tedavi görmeye başladım. Cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

“PEK ÇOK ARKADAŞIMIN UZUVLARINI KOPARKEN GÖRDÜM”

Kazadan yaralı olarak kurtulan Hacer Göksu da, “Kaza sırasında pek çok arkadaşımın uzuvlarını koparken gördüm” dedi. Otobüste 3 nolu koltukta oturan ve yaralı olarak kurtulan Nagihan Kılıç ise “Sollama sırasında yere dökülen kahveleri şoförün almaya çalıştığını gördüm. Kaza ondan sonra meydana geldi” dedi.

Kazada otobüsten sağ kurtulan 21 kişi ve eşleri, ifadelerinde şoförün cezalandırılmasını istediler. Şikayetçilerin ve sanığın ifadelerini değerlendiren mahkeme heyeti, asli kusurda kuvvetle şüphe olması, kaçma ve gizlenme ihtimalinin olması, kaza da yaralı ve ölü sayısının fazla olması nedeniyle şoför Mehmet Tüzün'ün tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme heyeti 4 şikayetçi ve 1 tanığın dinlenmesi için duruşmayı 22 Ağustos'a erteledi.

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE CEZAEVİNE

Mahkemece tutuklanan otobüs şoförü Mehmet Tüzün, bacaklarında yürüme yetisini kazanamadığı için emniyet ekipleri eşliğinde tekerlekli sandalye ile yürütülerek araca ekiplerin desteği ile alınıp, cezaevine götürüldü.