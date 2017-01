Ayağa kalkıyoruz…

Oylamada kabine girip de “düşünme eylemi yapıyorum” diye çıkmamak iyi bir muhalefet yöntemiydi sayın seyirciler…

Gördüğünüz gibi Kemal Kılıçdaroğlu girdi çıkmıyor…

TBMM içtüzüğü her şeyi düzenlemiş ama “Kabine girip çıkmayan olursa alınacak önlemler” aklına gelmemiş kimsenin…

Kabinin perdesi arada kıpırdıyor…

Kemal Bey içerde düşünüyor!..

İstese Temmuz'a kadar çıkmaz…

*

CHP her türlü sert muhalefeti deniyor…

Meclis mikrofonunu sopa olarak kullanma yanında, mikrofonu alıp kaçma ve ayaktan ısırma da etkili oldu…

Kemal Bey içerde…

Düşünüyor:

“Arkadaşımız onca ayak arasında onun AKP ayağı olduğunu nasıl anladı?…”

*

CHP'nin bir maddede oy kullanması, diğerinde oy kullanmaması, arkasından yine oy kullanması, akabinde yine kullanmaması, bir şaşırtmaca olarak değerlendiriliyor sayın seyirciler…

Böylece belki “evet”ler ile “hayır”lar karışır da… Bakmışsınız “evet” ler ile Edremit'in il olması kabul edilmiş…

Bu bakımdan Kemal Bey kabinde…

Düşünmekte…

*

“Televizyonlarınızı açın, muhalefeti görün” demişti…

Açtık…

Başbakan ile oturmuş “kaz pişirme” muhabbeti yapıyor…

Kemal Bey kabinde düşünüyor:

“Kaz, o büyük beyaz olanlar…”

*

MHP'yi söylemeye gerek yok…

Bahçeli, MHP'yi bitirerek, kendisinden sonra kimsenin yerine oturmamasını garantiledi…

*

Sonuç:

TBMM'den, CHP'den, MHP'den umudu kesin…

Böyle zırva muhalefetle; ikinci turdan da “evet” çıkacağından emin olabilirsiniz…

Bu nasıl akıl tutulmasıdır ki Meclis egemenlik hakkını bir tek kişiye devrederek, kendi varlığına son veriyor…

*

İş başa düştü canlar…

Top bizde bir tanem…

*

Sandıkta “hayır” demek için, çırpınmaktan başka seçenek yok…

Ülkesini seven her bir bireyin enerjisine, aklına ve çabasına ihtiyacımız var…

Sivil toplum örgütlerinin yaratıcı gücüne… Medeni bir ülkenin aydınları olmak isteyen üniversite gençliğine… Çocuklarını vermek istemeyen kadınlarımıza… Cumhuriyetimizin yaşamasını isteyen aklı başında her bir vatandaşımıza…

Vicdana, akla, yüreğe ihtiyacımız var…

Başka şansımız yok…

Ayağa kalkıyoruz…