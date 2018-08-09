ABD’den Rusya’ya yeni yaptırımlar

ABD Moskova'nın İngiltere'de eski bir Rus casusu ve kızına yapılan suikast girişiminde zehirli sinir gazı kullandığını belirledikten sonra ay sonuna kadar yeni yaptırımlar uygulayacağını açıklarken, Kremlin yeni yaptırımların uluslararası hukuk kapsamında yasa dışı olduğunu ve Rusya'nın mali sisteminin istikrarlı olduğunu belirtti.

ABD’den üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Kremlin’in yaptırımlar hakkında bilgilendirildiğini belirtmişti. Eski Rus ajanı Sergei Skripal ve kızı Yulia, 4 Mart günü İngiltere’nin Salisbury kentinde bir parkta bilinçlerini yitirmiş halde bulunmuşlardı. Avrupa ülkeleri ve ABD, suikast girişiminden sonra 100 Rus diplomatını sınır dışı etmişti.

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KİMYASAL VEYA BİYOLOJİK SİLAH İDDİASI

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Rusya’nın “uluslararası hukuku ihlal ederek kimyasal veya biyolojik silah kullandığını veya kendi vatandaşlarına karşı ölümcül kimyasal veya biyolojik silah kullandığını” belirlediğini dün söyledi. Üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin gazetecilere yaptığı açıklamaya göre, yaptırımlar 1991 tarihli Kimyasal ve Biyolojik Silahların Ortadan Kaldırılması Yasası kapsamında, hassas ulusal güvenlikle kontrol edilen malları kapsayacak.

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“KESİNLİKLE DÜŞMANCA”

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise bugün gazetecilere yaptığı açıklamada ABD’nin attığı bu adımın “kesinlikle düşmanca” olduğunu, ancak Moskova’nın hâlâ ABD-Rusya ilişkilerinde bir gelişme umudu gördüğünü belirtti. REUTERS