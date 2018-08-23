Böylesi görülmedi… Sanat eserinden düştü

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de de sergisi açılan İngiliz sanatçı Anish Kapoor'un bir enstalasyonu dünya gündemine bomba gibi düştü... Bunun sebebi ise İtalyan bir ziyaretçinin Portekiz'de sergilenen eserine basarak düşmesi. Sanat eserinin içine düşen turist hastaneye kaldırıldı.

İngiliz sanatçı Anish Kapoor’un “Descent into Limbo” (Araf’a İniş) enstalasyonu bu sefer beklenmedik bir inişe yol açtı. İtalyan bir ziyaretçi Portekiz’de sergilenen eserin içine düştü ve hastaneye kaldırıldı. Anish Kapoor “Ne diyebilirim ki? Yazık olmuş” dedi.

2,5 metre çapında siyah bir kürenin tepesinin kesilip zemine yerleştirilmesiyle oluşturulan eser, yere çizilmiş iki boyutlu siyah bir daire gibi algılanıyor. Ünlü modern sanatçı Anish Kapoor eserleriyle bugüne kadar çok sayıda ödül ve nişan almış bir isim. Kapoor enstalasyonlarında siyah rengi sıklıkla kullanıyor ve insanların mekan algısını etkiliyor. İngiliz sanatçının son enstalasyonu Portekiz’in en büyük ikinci kenti Porto’daki modern sanat müzesi Serralves’te sergileniyordu.