Türk heyeti ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüşecek

ABD'ye giden Türk heyeti bugün ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan ile toplantı gerçekleştirecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Türk heyetinin bugün ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan ile görüşecek.

Görüşme, saat 18.00’de gerçekleşecek.

Adalet, Hazine ile Maliye ve Dışişleri bakanlıklarından 3’er temsilcinin yer aldığı heyete Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor.

İki ülke arasında yaşanan gerginliğin giderilmesine dönük diplomatik görüşmelerde, süreci daha ileri taşıma kararı alınmıştı.

ABD yönetimi, 2 yıla yakın tutukluluğunun ardından ev hapsine alınan ABD’li papaz Andrew Brunson’ın ‘durumuyla’ ilgili sorumlu rol üstlendiği belirtilen Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e yaptırım uygulamıştı.

ABD’nin bu açıklamasının ardından Türk Lirası, dolar karşısında hızla değer kaybetmeye başlamıştı.

Bu gelişmelerin ardından diplomatik görüşmeler devam ederken Türk basınında ‘ABD ile bir ön mutabakat sağlandığı’ iddiasına yer verilmişti.

Son olarak ABD tarafından “Bir anlaşmaya varmış olsaydık Pastör Brunson buraya evine dönmüş olurdu” açıklaması gelmişti.

ABD Büyükelçiliği’nden de, “Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye’nin sağlam bir müttefiki olmayı sürdürmektedir. Ülkelerimiz canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir” açıklaması yapılmıştı.