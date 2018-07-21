Türkiye’de bulunan Raşid Dostum pazar günü Kabil’e dönecek

Afganistan'ın bir yıldan uzun bir zamandır Türkiye'de bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Raşid Dostum pazar günü özel bir uçakla Kabil'e dönecek. Aralık 2016'da bir siyasi rakibine işkence yapmak ve cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Dostum, Mayıs 2017'de Türkiye'ye gitmişti.

Afganistan’ın bir yıldan uzun bir zamandır Türkiye’de bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Raşid Dostum pazar günü özel bir uçakla Kabil’e dönecek.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre; Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Harun Çakansuri, Dostum’un başkentte resmi bir törenle karşılanacağını ve kendisine yönelik suçlamaların ise bağımsız mahkemelerce ele alınacağını açıkladı.

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Kabil’de basın mensuplarına konuşan Çakansuri, “Yasal meseleler yargı yetkililerini ilgilendirir” ifadesini kullanırken, ayrıca Dostum’un yakın çevresinde bulunan ve geçtiğimiz haftalarda tutuklanan milis komutanlardan Nizamettin Kaysari’nin ise cezaevinden salınmayacağını belirtti.

SEÇİMLERDE ADAY OLMASI BEKLENİYOR

Kaysari’nin tutuklanmasının ardından ülkenin kuzeyindeki kentlerde protesto gösterileri düzenlenmiş, göstericiler Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin posterlerini parçalamış ve Özbekistan’dan gelen enerji nakil hatlarını kesme tehdidinde bulunmuştu.

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Protestocular Kaysari’nin serbest bırakılmasının yanı sıra, sürgündeki Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın da ülkesinde özgürce geri dönebilmesini talep ediyor. Dostum’un Ekim ayında düzenlenecek genel seçimlerde görevdeki Cumhurbaşkanı Gani’ye karşı aday olması bekleniyor.