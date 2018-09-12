Lisans Tamamlama Sonuçları: Sağlıkta ve ilahiyatta lisans tamamlama sonuçları açıklandı!

Yükseköğretim Kurulu, Sağlık ve İlahiyat'ta Lisans Tamamlama yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sağlık ve ilahiyat alanında lisans tamamlama başvurularını yapanlar için sonuçlar YÖK tarafından yayınlandı işte kontrol işlemlerine dair detaylar...

Lisans tamamlama sonuçları sağlık ve ilahiyat alanlarında açıklandı. Her iki programda da yerleştirme işlemleri, adayların ön lisans not ortalamaları ve tercihleri doğrultusunda Yükseköğretim Kurulunca gerçekleştirildi. Aşağıdaki linklerden sonuçları öğrenebilirsiniz…

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İLAHİYAT İÇİN AÇIKLAMA

İlahiyat ön lisans programlarından mezun olan adaylara bu yıl ilk defa İlahiyat Lisans Tamamlama hakkı verilmişti. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanları da dahil olmak üzere 18 Mayıs 2018 tarihinden önce ilahiyat ön lisans programından mezun olan kişiler başvuru yaptı. İlahiyat Lisans Tamamlama programı için belirlenen toplam kontenjan sayısı 9 bin 574 olup, bu kontenjanların tamamına yerleştirme yapılmıştır.