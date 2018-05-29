Marmara Üniversitesi Müzik Bölümü yeni dönemde öğrenci almayacak

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü’nün ‘yer sorunu’ nedeniyle belirsiz süreyle öğrenci almayacağı belirtildi. Bununla birlikte, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında müzik bölümü öğrencileri yer sorunu nedeniyle Kadıköy Belediyesi’nin Gençlik ve Sanat Bölümü’nde eğitim görürken, Sözcü’ye konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Yer sorunu nedeniyle öğrenci almamak olur mu? Ne kadar süre isterlerse yer temin ederiz” dedi.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nün fakülte kurul kararıyla ‘yer sorunu' nedeniyle belirsiz süreyle öğrenci almayacağı kaydedildi. Daha önce öğrenciler Haydarpaşa binasında eğitim görürken, ağustos ayında yaşanan sel felaketi nedeniyle 2017-2018 eğitim öğretim yılında Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Sanat Merkezi'nde eğitim görmeye başlamıştı.

HAYDARPAŞA’DAN ÇIKARILDILAR, YER GÖSTERİLMEDİ

Alınan bilgiye göre, Haydarpaşa binasından geçen yıl çıkarılan öğrencilere herhangi bir yer gösterilmedi. Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Sanat Merkezi de saat 14:00'e kadar olan derslerini iptal ederek, Marmara Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencilerine kapılarını açtı.

AYKURT NUHOĞLU: NE KADAR YER, SÜRE İSTERLERSE TEMİN EDERİZ

Sözcü'ye konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ise, “Yer sorunu nedeniyle öğrenci alamamak ne demek? Saat 14:00'e kadar öğrenciler eğitimlerini bizde gördüler. Ne kadar yer, süre isterlerse temin ederiz” dedi.

SERAMİK VE CAM BÖLÜMÜ AKADEMİSYEN EKSİKLİĞİ NEDENİYLE DE AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Diğer yandan, fakülte kurulunun seramik ve cam bölümüne öğretim üyesi eksikliği nedeniyle belirsiz süreyle öğrenci almama kararı verdiği kaydedildi.