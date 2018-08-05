ÖSYM 2018 KPSS ÖABT sınavı soru ve cevapları ne zaman yayılanacak? KPSS ÖABT sonuç tarihi…

Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri ve alan sınavlarından sonra öğretmenlik alan testi (ÖABT) de gerçekleşti. KPSS ÖABT'de ter döken kamu personeli adayları KPSS ÖABT sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla araştırıyor.

KPSS ÖABT kamu personeli adayı öğretmenler için büyük önem taşıyor. Toplam 1 milyon 234 bin 617 adayın katıldığı KPSS Lisans Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları ve KPSS Lisans alan bilgisi oturumları geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı. Gözler bu kez öğretmen adaylarının katılım sağladığı sınav gerçekleşti ve adaylar sınavda ter döktü. Şimdi merakla sınav sonuçlarını ve sınav soru ve cevaplarını bekliyorlar.

KPSS ÖABT SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN?

Sonuçları öğrenmek için sabırsızlıkla bekleyen memur adayları KPSS puanını hesaplamak için soruları ve cevapları bekliyor. ÖSYM, KPSS soru ve cevap anahtarı henüz yayımlamış değil önümüzdeki hafta içinde soru ve cevapların yayınlanması bekleniyor. Sonuçlar ise 31 Ağustos’ta açıklanacak.

DİKKAT KPSS’NİZ İPTAL OLABİLİR!

Sınav süresince adayların; konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları, kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaları, müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları, soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları, sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında/sınav kitapçığında işaretleme yapmaya devam etmeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

ÖABT NEDİR?

ÖABT açılımıyla “Açılımı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi”, öğretmen adaylarının girmek zorunda olduğu alan bilgisini nitelemektedir. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının yanı sıra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılması zorunludur. 2016 yılında ÖSYM tarafından yapılacak ÖABT sınav alanlarına Okulöncesi Öğretmenliği alanı da eklenmiştir.