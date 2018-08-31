YKS tercih sonuçları için gece yarısı sürprizi geldi! ÖSYM tarafından üniversite yerleştirme sonuçları duyuruldu!

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite hayatlarına başlayacak olan öğrenciler derin bir oh çekti .Üniversite tercih sonuçları sürpriz saatte açıklandı, işte 2018 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM'nin sonuç açıklama sisteminde yayınladı. Üniversite öğrencisi olmanın hayalini kuran adaylar için sonunda beklenen haber geldi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2018-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Aylardır süren YKS maratonu üniversite yerleştirme sonuçlarıyla beraber sona erdi ve ÖSYM YKS tercihlerini gece yarısı açıkladı. Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM daha önce olduğu gibi yine YKS tercih sonuçlarını gece 00.01’de açıkladı. Adaylar, üniversite tercih sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile haberimizdeki YKS tercih sonuçları sorgulama ekranından öğrenebilirler.

2018 YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Yerleştirme sonuçları, 31 Ağustos 2018 tarihinde saat 00.01'de ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını yukarıda belirtilen adresten T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebiliyor. ÖSYM, adayları uyardı “Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.”

BİR ŞANS DAHA VAR! EK YERLEŞTİRME NEDİR?

ÖSYM tarafından üniversite tercih sonuçlarına göre genel yerleştirme işlemlerinin sonunda boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılmaktadır. Yükseköğretim bölümlerine kayıt olunduktan sonra boş kalan kontenjanlar, üniversiteler tarafından ÖSYM’ye bildirilmektedir. Ancak merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamazlar.

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULUYOR?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

2018-YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandıhttps://t.co/qNrGZnwqZG — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 30 Ağustos 2018

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 03-07 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 03-05 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.