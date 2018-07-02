2018 MTV borç sorgulama: Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar?

2018 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar? Araç borç sorgulama işlemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) resmi internet sitesinde, İnternet Vergi Dairesi; “intvd.gib.gov.tr” sayfasına giderek, “Motorlu Taşıtlar” bölümünden gerçekleştirebiliyor. Haberimizden 2018 MTV borç sorgulama ekranına ulaşabilir, borcunuzu öğrenebilirsiniz.

Araç borç sorgulama işlemlerinizi yapabilmeniz için; aracınızın plaka no’su, TC kimlik numaranız ve aracınızın tescil tarihi (noter alış-satış günü) gibi bilgileri sisteme girdikten sonra en güncel borç bilgilerinizi görüntüleyebiliyorsunuz. Araç borç sorgulama nasıl yapılır, 2018 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar? İşte ayrıntılı bilgiler…

2018 MTV BORÇ SORGULAMA EKRANI

ARAÇ BORÇ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Araç borç sorgulama işlemi için yapmanız gerekenler şu şekildedir;

GİB'in internet sitesinden “Motorlu Taşıtlar” bölümünü seçin. Karşınıza gelen sorgulama ekranına plaka, T.C. Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası gibi bilgilerinizi girin. Bu işlemlerin ardından aracınızla ilgili borç bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

GİB'in sorgulama işlemlerinde vergiler ve trafik cezaları için ayrı sorgu ekranları bulunmaktadır. Yönlendirmeleri takip ederek ve istenilen bilgileri girerek araçla ilgili güncel borç durumu kolaylıkla öğrenebilir.

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2018 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NE KADAR?

2018 yılı Motorlu Taşıtlar vergileri 1300 cc motora kadar olanlar için yüzde 15 zamlanırken 1300 cc üstü araçlarda ise yüzde 25 zamlandı. TBMM'de kabul edilen tasarıyla otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme usulü değiştirilerek, mevcut vergilendirme ölçütlerine taşıt değeri de eklendi. Bu araçlarda MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı ise 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 oldu.

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Buna göre Motorlu Taşıtlar vergileri şu şekilde;

– MTV 1300 cc ve aşağı araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira.

– MTV, 1300 cc-1600 cc arası araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira.

– MTV, 1601 cc-1800 cc arası araçlar için, fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira.

– MTV, 1801 cc-2000 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira.

– 2001 cc-2500 cc arası araçlar için fiyatı 125 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 5 bin 936 lira, fiyatı 125 bini aşanlarda 6 bin 476 lira.

MTV, 4001 cc ve yukarısı araçlar için, fiyatı 475 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 32 bin 431 lira, fiyatı 475 bini aşanlarda 35 bin 379 lira.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) NEDİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV); Karayolları Trafik Kanunu’na istinaden trafik şubelerine kayıtlı bulunan motorlu taşıtlar için, her yıl iki kez olmak üzere ödenen vergidir. Kara taşıtlarının dışında uçak, helikopter ve motorlu deniz taşıtları da bu vergiye tabidir. Motorlu araçların trafik sicil kaydı başladıktan sonra ödenmeye başlanan bu vergi, bu sicil kaydı silinene kadar ödenmeye devam eder.

MTV'nin ilk taksiti ocak ayında, ikinci taksiti ise temmuz ayında ödenir. İlk altı ay içinde kaydı silinenler, ikinci 6 ayın vergisini, ikinci ayda kaydı silinen araçlar ise bir sonraki yıldan itibaren bu vergiyi ödemezler.

Bu belirleme ölçütleri arasında vergiye en fazla etkisi olan emisyon oranıdır. Emisyon oranı ise motorun silindir hacmi (motor gücü) ile doğru orantılı olarak azalıp, artar. Bu sebeple motor gücü düşük olan araçlar daha az vergi öder.