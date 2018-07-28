Alaçatı’da canlı müzik ücreti

Alaçatı'da alkol siparişi vermeyen masalardan canlı müzik için 50 TL müzik ücreti alınmaya başlandı. Turizmciler az hesap ödeyen masalardan bu ücretin tahsil edildiğini söylüyor.

Bugün Yeni Asır gazetesinde yer alan bir haberde Alaçatı’da mekanların ‘müzik ücreti’ adı altında müşterilerinden 50 TL alındığı haberi yer aldı. Konu üzerine sozcu.com.tr’nin sorularını yanıtlayan Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Korkut Denizeri olayı doğruladı. Denizeri izolasyonunu yapan bazı mekanların bu yaz canlı müzik hizmeti vermeye başladıklarını söyledi.

Denizeri içki içilmeyen masalar için ‘müzik ücreti’ adı altında bir ücret alınmaya başladığını söylerken İstanbul’daki mekanlarda da bunun örneği olduğunu, mekana girerken ücret alındığını ve bir içecek verildiğini söyledi.

Denizeri sözlerini şöyle tamamladı: Canlı müzik yapan işletmeler alıyorlar. Giren insan alkol almazsa canlı müzik ücreti uygulanıyor. Ortada bir performans var müzik çalınıyor. Belediyelerin halk konserleri dışında ücretsiz müzik var mı? Bütün geceyi bir birayla geçiren masalar var.