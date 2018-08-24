Altın fiyatları: Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? Yarım ve Cumhuriyet kaç TL? 24 Ağustos 2018

Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. ABD ile yaşanan yaptırım gerilimi sürerken altın fiyatları dolarla birlikte yükselişini sürdürüyor. Bugün çeyrek altın fiyatı ve gram altın ne kadar oldu? Yarım altın ve Cumhuriyet altını kaç TL? soruları ekonomi gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İşte Kapalıçarşı'daki güncel altın fiyatları altında son dakika gelişmeleri ve gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altın fiyatları...

Amerika geriliminin dövize ve altın fiyatlarına rekorlar kırdıran dönemi geçmişte olsa altın fiyatlarındaki yüksek seyir sürüyor. Bugün çeyrek altın fiyatı ve gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını kaç lira? gibi soruların yanıtlarını merak eden yurttaşlarımız altın fiyatlarını araştırıyor. Düğünlerin ve yatırımcısının gözdesi altın ne kadar oldu? Bugün altının gramı 232,68 TL'den alınırken 232,71 TL'den satılıyor. İşte Kapalıçarşı'daki 24 Ağustos 2018 Cuma altın fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR?

232,68 liradan alınırken, 232,71 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 365,92 liradan alınırken 375,66 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın da 729,55’den alınırken 751,33 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1520,00 liradan alınıp 1540,00 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR?

Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.