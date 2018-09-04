4 Eylül güncel altın fiyatları: Altın cep yakıyor! Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Altının kilogramı 255 bin 500 liraya yükselirken çeyrek altın 419 lira oldu. Vatandaşların alım gücü de düşmeye devam ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 257,20 lira oldu. İşte 4 Eylül Salı güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 257 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 257,20 liradan, bin 694 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 715 liradan, 234 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 238 liradan, bin 655 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 675 liradan, 828 liradan alınan Yarım Ziynet 838 liradan ve 414 liradan alınan Çeyrek Ziynet 419 liradan satıldı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogramı 255 bin 500 liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 254 bin 500, en yüksek ise 257 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,74 yükselişle 255 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 266 milyon 311 bin 451,21 lira, işlem miktarı ise 1.046 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 267 milyon 645 bin 42,09 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım, İstanbul Altın Rafinerisi, Yapı Kredi Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

AA-İHA