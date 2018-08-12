Altın fiyatları rekora doymuyor! Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Döviz yükselirken altın fiyatları da onu takip ediyor. Özellikle küçük yatırımcının yakından takip ettiği gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Haftaya 198.2 lira seviyesinden başlayan gram altın, 10 Ağustos'ta 265.1 lira ile rekor kırdıktan sonra 250 lira seviyelerine geriledi. Çeyrek altın ise bugün yani 12 Ağustos'ta 393,20 liradan alınırken 403,92 liradan satılıyor.

Dolar kurundaki artış ile birlikte altın fiyatları rekora doymuyor. Cuma günü 265 lira seviyesini aşan gram altın bugün 249,63 liradan alınırken, 249,91 liradan satılıyor. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği güncel altın fiyatları haberimizde. İşte 12 Ağustos güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI (12 AĞUSTOS 2018)

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle vatandaşlar internet üzerinden bugün altın fiyatları ne kadar oldu? sorusunun cevabını araştırıyor.

GRAM ALTIN FİYATI: 249,63 liradan alınırken, 249,91 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN FİYATI: Çeyrek altın ise 393,20 liradan alınırken 403,92 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN: Yarım altın da 783,86’den alınırken 807,83 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: Cumhuriyet altını ise 1.670 liradan alınıp 1.690 liradan satılıyor.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

İLGİLİ HABER Altın nasıl değerlenir?

KUYUMCU DÜKKANLARI KAPANDI LOKUMCU OLDU

3 bin 600 dükkanın bulunduğu tarihi Kapalıçarşı'da son yıllarda lokum satan işyerlerinde artış yaşanıyor. Son 2 yılda Kapalıçarşı'da 41 kuyumcu dükkanı kapanırken, hepsinin yerine lokumcu açıldığı öğrenildi.

Kapalıçarşı Esnaflar Derneği Başkanı Hasan Fırat, gelen turistlerin artık ucuz ürünü tercih ettiğini kaydederek, “El değiştiren 100'ün üzerinde işyerimiz var. Bugüne kadar Kapalıçarşı'da 3 bin 600 dükkanın içerisinde en çok el değiştiren kuyumcular oldu. Altının yükselmesi, doların yükselmesi ve kiraların dövizle ödenmesinden dolayı mülk sahiplerinin bazıları fedakarlık yaptı, bazıları yapmadı” dedi.