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Altın fiyatlarında düşüş! 5 Eylül güncel altın fiyatları | Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları uzun zamandır yükselişte... Ancak bugün dünki fiyatlara göre düşüş yaşandı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,78 azalışla 255,20 liradan tamamladı. Vatandaşlar internet üzerinden 5 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatlarını araştırıyor. Serbest piyasadan son dakika güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik.

android-time 18:03 5 Eylül 2018
Haberler Ekonomi
Altın fiyatlarında düşüş! 5 Eylül güncel altın fiyatları | Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları uzun zamandır yükselişte... Ancak bugün dünki fiyatlara göre düşüş yaşandı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,78 azalışla 255,20 liradan tamamladı. Vatandaşlar internet üzerinden 5 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatlarını araştırıyor. Serbest piyasadan son dakika güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik.

Altın fiyatlarında son dakika! Uzun zamandır yükselişini sürdüren altında düşüş yaşandı. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 255,20 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 255 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 255,20 liradan, bin 680 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 701 liradan, 232,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 236,60 liradan, bin 642 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 662 liradan, 821 liradan alınan Yarım Ziynet 831 liradan ve 410 liradan alınan Çeyrek Ziynet 415 liradan satıldı.

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İHA

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