Altın fiyatlarında düşüş! 5 Eylül güncel altın fiyatları | Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları uzun zamandır yükselişte... Ancak bugün dünki fiyatlara göre düşüş yaşandı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,78 azalışla 255,20 liradan tamamladı. Vatandaşlar internet üzerinden 5 Eylül çeyrek ve gram altın fiyatlarını araştırıyor. Serbest piyasadan son dakika güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik.