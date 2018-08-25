Altın fiyatları son durum: Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram ve Cumhuriyet altını kaç TL? 25 Ağustos

Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. En çok tercih edilen yatırım birimlerinden olan altın hareketli günler geçirmeye devam ediyor. ABD ile olan karşılıklı yaptırım kararları sonrası bayram tatilinde bile küçük artışlar gösterdi. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın fiyatı ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Altının gramı Kapalıçarşı'da 232,96 TL'den alınıp 233,06 TL'den satılıyor. Yatırım yapmak, birikim yapmak, düğünlerde takı olarak takmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği 25 Ağustos 2018 Cumartesi Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları...

Altın dalgalanmalar yaşasa da yüksekten uçmayı sürdürüyor. Amerika gerilimi devam ettiğ sürece de yüksemeye devam edecekmiş gibi görünüyor. Sürekli artan altın fiyatları yatırımcısına da kazandırmaya devam ediyor. Özellikle bugün düğünlere gidecekler için altın fiyatları haberimizde. Altının gramı Kapalıçarşı’da ne kadar oldu? İşte 25.8.2018 güncel altın fiyatları

BUGÜN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 365,92 liradan alınırken 375,66 liradan satılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

232,96 liradan alınırken 233,06 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın 729,55 liradan alınıp, 751,33 liradan satılıyor

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını ise 1520,00 liradan alınıp 1540,00 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamandada uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

ADANA BURMA BİLEZİKTEN VAZGEÇMEDİ (DHA)

KUYUM sektörü için büyük öneme sahip kentlerden Adana’da kadınlar, altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen 22 ayardan yapılan ‘Adana burması’ bilezikten vazgeçmiyor. Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, “Burma, bölgemizin olmazsa olmaz takısı. Gramı 225 TL’den satılan burmadan Adanalılar asla vazgeçmiyor” dedi.

Adana’da, 2 bin 400 yıldır modası geçmeyen ve M.Ö. 4’üncü yüzyılda, paranın olmadığı Helenistik Dönem’de ticaret yapılırken değiş- tokuş yöntemiyle değerlendirilen ‘Adana burması’, bugün de ‘bilekte taşınan nakit para’ olarak görülüyor. Arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan, iki ucunda yılan başı bulunan ve ‘Adana burması’ olarak bilinen bilezik, küçük değişikliklerle bugün üretilerek, satışa sunuluyor. Güncel modellerde ise burmadan yılan başları çıkarılarak, yerine kilit konuldu. ‘Adana burması’ bilezikler, kuyumcularda 7 telli, 12 telli, elmas kırığı ve badem baş gibi model isimleriyle kadınların beğenisine sunuluyor.

ATÖLYEDE ‘BURMA’ ÇALIŞMASI

Birbirine kur yapan iki yılanın sembol edildiği, 22 ayar altından yapılan ‘Adana burması’ bilezikler, emsallerine göre daha düşük fire ve işçilik gideri nedeniyle altın yatırımcısının tercihinde öne çıkıyor. 10 gramdan 80 grama kadar istenilen ağırlıkta yapılabilen burma, düşük fire ve işçilik nedeniyle süs eşyası olmasının yanı sıra yatırım aracı olarak da müşterilerin öncelikli tercihi oluyor. Kuyumcu atölyelerinde ‘Adana burması’nın yapımına, 24 ayar altın külçelerinin bakır katılarak, 22 ayara düşürülmesiyle başlanıyor. Potada uygun oranlarda bakır katılan altın, 900 ile 1000 dereceye kadar ısıtılıp eritilerek, yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda çubuk haline getiriliyor. İstenen bilezik ağırlığına göre silindirlerden birkaç kez sündürülüp, 2 metre uzunluğa ulaştırılan altın tel, çapaklarından arındırılması için balmumu sürülerek, ‘hadde’ denilen ve üzerinde türlü çapta delikleri olan çelik araçtan zincirle çekiliyor. Telin bir ucu mengeneye sıkıştırılırken, diğer ucu el matkabına bağlanıp çevrilerek, ‘bükü’ işlemi gerçekleştiriliyor. Ortalama çevresi 19 – 19,5 santimetre olacak şekilde kesilen burma, tuz ruhuna batırılarak, oksitten arındırılıp, sarı renge büründürülüyor. Son olarak istenen parlaklık seviyesine göre içinde çelikten yapılmış küçük bilye ve çubuklardan oluşan mafsal makinelerinde cilalama işlemi yapılan ‘Adana burması’, satışa hazır hale getiriliyor.

‘KENTİN OLMAZSA OLMAZ TAKISI’

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, ‘Adana burması’nın bölge için önemini belirterek, “Altın hiçbir zaman ilgisini kaybetmez, her zaman altın kraldır. Düğün mevsiminde, yaz sezonunda çiftçinin mahsulünü kaldırıp, eşine ve ailesine altın alacağı, evlenen çiftlerin altın alacağı bir dönemdeyiz. Burma, bölgemizin olmazsa olmaz bir takısıdır. Her türlü gramda temin edilebilir. En az işçiliğe sahip ve geri dönüşümde en az borsa rayicinin yakınında satılan bir üründür. Alıcısına yatırımcısına en az kaybettiren bir üründür. Adanalıların, çevre kentlerin tercihi de bu yöndedir. 22 ayarda gramı 225 TL’den satılan burmadan Adanalılar asla vazgeçmiyor” diye konuştu.

DHA