Demirören kaynağı Ziraat Bankası’ndan sağlayacak

Türkiye, günlerdir Doğan Medya'nın satışın konuşuyor. Dün resmen gerçekleşen satışta Demirören'in para kaynağını nereden bulduğu da merak ediliyordu. Dev satışta Demirören'in kaynağı Ziraat Bankası'ndan aldığı krediyle sağlayacağı belirlendi.

Türk medyasında bir devir kapandı. Doğan Medya Grubu, Demirören Medya Grubu’na satıldı. Dün resmi olarak gerçekleşen satışın ardından Demirören’in mali kaynağı nereden bulacağı merak uyandırmıştı. Edinilen bilgiye göre Demirören’in kaynağı Ziraat Bankası.

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700 MİLYON DOLAR

Bir kamu bankası olan Ziraat Bankası, 5 Nisan’da yönetim kurulu kararıyla Demirören Medya Grubu’na kredi verilmesine onay verdi. Demirören’e verilen kredinin miktarı ise 700 milyon dolar.

2 YIL ÖDEME OLMAYACAK

Öte yandan Ziraat Bankası tarafından verilen kredinin şartları da tartışma yaratacak. Kredinin 10 yıllık bir geri ödeme süreci bulunuyor ve Demirören grubu ilk 2 yıl bankaya ödeme yapmayacak. Demirören grubu 2+8 yıllık olan kredi ile Doğan Grubu için maddi kaynağı büyük oranda sağlamış olacak.