DenizBank’tan yeni adım

DenizBank, Türkiye’nin online cüzdanı olarak hayata geçirdiği fastPay ile sunduğu avantajlara bir yenisini ekliyor. Banka, İstanbul Rumeli Üniversitesi ile yaptığı anlaşma kapsamında, okul kayıt ödemelerini fastPay ile yapan öğrencilere yüzde 5 indirimin yanında % 5 burs imkanı sunuyor.

DenizBank, yenilikçi ödeme uygulaması fastPay ile üniversite hayatına atılan gençleri desteklemek üzere önemli bir girişime imza atıyor. Banka İstanbul Rumeli Üniversitesi ile süregelen 3 yıllık işbirliği kapsamında, halihazırda DenizBank müşterilerinin yararlandığı peşin ödemede yüzde 5'lik indirim fırsatının yelpazesini genişletiyor; fastPay üzerinden kayıt ödemelerini gerçekleştiren öğrencilere yüzde 5 indirimin yanında bir de % 5 burs imkanı avantajı sağlıyor.

“YENİLİKÇİ ÇALIŞMALARIMIZI HIZ KESMEDEN SÜRDÜRECEĞİZ”

DenizBank Dijital Dönüşüm ve Süreç Yönetimi Grubu Genel Müdür Yardımcısı Umut Özdoğan inovasyon ile insan hayatına sağlanan faydayı buluşturabildikleri yerde değer ürettiklerine inandıklarını belirterek; bu vizyon doğrultusunda kuruluş yılından itibaren bankacılık hizmetlerini daha geniş kitleler için kolay ve erişilebilir kılmak üzere çalıştıklarını ifade etti. Özdoğan şöyle konuştu: “Teknoloji ile insan faktörü arasında köprü kurmak üzere faaliyet gösteren bir kurumuz. fastPay uygulaması da bu anlayışla hayata geçirdiğimiz, Türkiye'de ilk defa bir bankanın kendi müşterisi olmayan, hatta banka hesabı bulunmayan kullanıcılara mobil para gönderme imkanı sağladığı, bugün itibarıyla 2,5 milyon kişinin cebine ulaşmış ve özellikle de gençlerimizin ihtiyaçlarını nakitsiz, kartsız, kolaylıkla gerçekleştirebilmeleri adına ciddi avantajlar sağlayan bir uygulama. İstanbul Rumeli Üniversitesi ile 3 yıllık işbirliğimiz kapsamında da, üniversite kayıt ödemelerinde nakitte % 5; fastPay üzerinden yapılan ödemelerde ise öğrencilere yüzde 5 indirime ek %5 burs fırsatı sunuyoruz. Türkiye'nin ilk online cüzdanı fastPay etrafında işbirliklerimizi geliştirerek, daha fazla insanın hayatına dokunmak üzere çalışmaya devam edeceğiz”.

CEP TELEFONU İLE ÖDEME YAPABİLİYOR

Dünyanın ilk Handsfree (Bluetooth) ödemesi olarak öne çıkan fastPay, DenizBank müşterisi olmayan kullanıcılara da ulaşan açık bir platform sunuyor. fastPay kullanıcıları, tüm bankalara ait kredi kartlarının da eklenebildiği bu mobil uygulama ile üye işyerlerinde cep telefonu ile ödeme yapabiliyor.

Fiziki ve e-ticaret ödemelerinde hayatı kolaylaştıran fastPay, cepten cebe 7/24 para gönderme ve ATM'den hiçbir tuşa dokunmadan sesle para çekebilme özellikleri de sunuyor. fastPay; App Store, Google play ve Windows Phone Store'dan indirilebiliyor.