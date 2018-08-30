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Dolar ne kadar oldu? (30.08.2018)

ABD ile yaşanan gerilimin ardından yükselen dolar kuru güne hareketli başladı. Dolar/TL, bu sabah 6,48 seviyesinde işlem görüyor. 

android-time 06:56 30 Ağustos 2018
Haberler Ekonomi
Dolar ne kadar oldu? (30.08.2018)
ABD ile yaşanan gerilimin ardından yükselen dolar kuru güne hareketli başladı. Dolar/TL, bu sabah 6,48 seviyesinde işlem görüyor. 

Dolar güne yükselişle başladı. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 19,25 oldu. Dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AVM'ler ile gayrimenkullerde dövizle kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli adımları en kısa sürede atacaklarını söylemişti.  Moody's, Türkiye'nin ardından banka ve şirketlerin de kredi notlarını aşağı çekmişti.

30 AĞU
06:54
30 AĞU
06:54
Dolar ne kadar oldu?
Dolar/TL 6.4807/6.4810'dan Euro/TL 7.5810/7.5807'den işlem görüyor.

Bank of America Merrill Lynch, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden gelecekteki ticari ilişkilere yönelik bir anlaşma olmadan ayrılması halinde global merkez bankalarının rezervlerinde tuttukları İngiliz Sterlini'nin bir kısmını satabileceklerini bildirmişti.

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