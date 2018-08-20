Sanayicilere bayram müjdesi: Ödemeler ertelendi

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 5’nci Kısım’da tesis ve fabrika kurmak üzere arsa alan sanayicilerin taksit ödemeleri, döviz kurundaki yüksek hareketlilik nedeniyle 2019 yılı şubat ayına ertelendi.

Döviz kurunda yaşanan yüksek hareketlilik nedeniyle sanayicilerin arsa ödemelerinin ertelendiği bildirildi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 5'nci Kısım'da tesis ve fabrika kurmak üzere arsa alan yatırımcılara yönelik, “Son günlerde döviz kurlarında oluşan ani ve dengesiz artış ve gelen yoğun talepler göz önünde bulundurularak, sanayicilerimizi desteklemek amacıyla 2018 yılı Ağustos ve Eylül taksit ödemeleri 2019 yılı Şubat ayına ertelenmiştir” denildi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi 5'nci Kısım'da 130 adet firma faaliyet gösterirken, 85 firma ise inşaat çalışmalarına devam ediyor ve istihdam edilen işçi sayısı 10 binden fazla.