Gaziantepli baklavacıların ‘tatlı’ mesaisi

Gastronomi kenti Gaziantep'te, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yurtiçi ve yurtdışından sipariş edilen baklava üretimi için, yoğun bir çalışma var. Baklavaların bayrama hazır olduğunu söyleyen Erçelebi Baklava'nın sahibi Süleyman Erçelebi, "Bayramlarda baklava üretimi miktarımız 2 katına çıkıyor" dedi.

Baklavası ve fıstığıyla dünyaca ünlü Gaziantep’te baklava üreticileri, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala yurt içi ve yurt dışından gelen siparişleri yetiştirmek için gece-gündüz yoğun bir mesai yapıyor. Hamuru merdaneyle adeta kağıt haline getiren Gaziantepli ustalar, büyük bir hassasiyetle yufkaları tek tek tepsiye yerleştiriyor. Üzerine bölgede özel olarak üretilen tereyağı ve iç fıstık dökülen baklava, odun ateşinde yaklaşık yarım saat bekletildikten sonra şerbeti dökülerek müşteriye sunuluyor. Bayram nedeniyle ‘tatlı’ mesaisi yaptıklarını ifade eden baklavacı Süleyman Erçelebi, “Gaziantep denince; fıstığıyla özdeşleşmiş Antep Baklavası akla geliyor. Her zaman olduğu gibi yurt dışı ve yurt içine satışlarımız oluyor. Bütün esnaf bayrama sayılı günler kala yoğun çaba sarf ediyor, baklava yetiştirmeye çalışıyor. Talepler çok olduğundan büyük bir çalışma var. Bayram dönemlerinde Gaziantep sattığımız kadar Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen siparişlere de cevap vermeye çalışıyoruz” dedi.

GAZİANTEP BAKLAVASININ LEZZETİ BİR BAŞKA

Türkiye’de en iyi baklavanın Gaziantep'te yapılmasının nedeninin yöresel ürünler kullanmak olduğunu ifade eden Erçelebi, “Gaziantep fıstığı, sadeyağı ve buğdayı bizim baklavamızın lezzetli olmasını sağlıyor. Eskideki ustalarımız zaten baklavayı en güzel kaliteye getirmiştir. Bizde o kaliteyi bozmuyoruz. Bir de Gaziantepliler baklavanın iyisini bilir ve bizi kaliteli üretime sevk ediyor. Bu bayramda en kaliteli baklava bizim kentimizden çıkıyor. Yurt dışına da satışlarımız var. Özellikle gurbetçi vatandaşlarımız yanlarında götürdükleri baklavalara bizim elçiliğimizi yapıyorlar” diye konuştu. Gaziantep’te baklavanın fiyatı üretici ve semtlere göre 45 ile 85 lira arasında değişirken bazı özel baklava çeşitlerinin kilogram fiyatı 120 liraya kadar ulaşıyor. Gaziantep’te bayram nedeniyle yaklaşık 100 ton baklava üretimi yapılması bekleniyor.