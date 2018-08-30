Gümrük Birliği güncellemesi tekrar gündemde

Türkiye 31 Aralık 1995 tarihinde yürülüğe giren Gümrük Birliği Anlaşması'nın günümüz şartlarına göre tekrar güncellenmesini istiyor. Son açıklama dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu açıklamasında, "AB ile ilişkilerimizde öncelikle devam eden ve sonuç alabileceğimiz konulara odaklanacağız. Bu konulardan bir tanesi Gümrük Birliği müzakerelerinin tekrar başlatılması" ifadelerini kullandı. Almanya Başbakanı Merkel ise geçen yıl yaptığı açıklamada Türkiye ile Gümrük Birliği Anlaşması'nı güncellemeyi düşünmediklerini söylemişti. Önümüzdeki dönemde Gümrük Birliği konusunda ne gibi gelişmeler yaşanacağı merak konusu.

Avrupa Birliği-Türkiye Gümrük Birliği, 6 Mart 1995 tarihinde Ankara Anlaşması ile kurulan Avrupa Topluluğu-Türkiye Ortaklık Konseyi’nin uygulama kararı almasıyla 31 Aralık 1995 tarihinde yürürlüğe girdi. Anlaşmaya göre ticari ürünler, her iki taraf arasında herhangi bir gümrük kısıtlaması olmaksızın satılabiliyor. Gümrük Birliği temel ekonomik alanlarda ikili ticaret imtiyazları uyguluyor, hizmet veya kamu ihalelerini ise kapsamıyor. Fakat şimdi gelişen ticaret ve ürün çeşitliliğin artması sebebiyle Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gerekiyor.

GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN OLUMLU YANLARI

Gümrük Birliği'nin dinamik etkileri, Türk imalat sektörünün rekabet ve verimlilik düzeyine olumlu yönde katkıda bulundu. Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yönelmesinde etkili oldu. Sağladığı yapısal değişim ve Türkiye’ye kazandırdığı rekabetçilik yaklaşımı, üretim yapısını çeşitlendirirken, kaliteli ve güvenli ürün üretimini sağladı. Türkiye’nin AB'ye uygun şekilde oluşturduğu teknik mevzuat altyapısı, AB'nin fikri mülkiyet ve rekabet kurallarını benimsemesi, uluslararası pazarlarda rekabet gücünü yükseltti.

GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN OLUMSUZ YANLARI

Ancak Gümrük Birliği'nin uygulamadan kaynaklanan sorunlu tarafları da bulunuyor. Bu sorunları temel olarak, AB'nin serbest ticaret anlaşması (STA) imzaladığı bazı ülkelerin, AB üzerinden pazara girme avantajının da etkisiyle Türkiye ile benzer bir anlaşma imzalamada isteksiz kalması nedeniyle oluşan ticaret sapması ve haksız rekabet riski, Gümrük Birliği'ni ilgilendiren alanlarda AB'nin karar alma mekanizmalarına yeterli düzeyde dahil olunamaması, bazı üye ülkelerce Türkiye’de kayıtlı ticari araçlara uygulanan karayolu kotaları ile iş adamlarına, kamyon şoförlerine uygulanan vizelerin oluşturduğu teknik engeller olarak sıralamak mümkün.

TÜRKİYE GÜNCELLEMEK İSTİYOR

Bugün gelinen noktada Türkiye, Gümrük Birliği anlaşmasını güncellemek istiyor. Mevcut anlaşmada AB ülkelerinin yaptığı her serbest ticaret anlaşmasına Türkiye tek taraflı kapılarını açmış oluyor ve ucuz ithal mallar nedeniyle dış ticaret açığı artıyor. Türk sanayiciler, Gümrük Birliği'nin Türkiye ekonomisine katkısı olduğunu kabul ediyor ancak anlaşmadaki bazı maddeler nedeniyle oluşan haksız rekabeti gidermek için güncelleme talep ediyor.

MERKEL GEÇEN YIL “DÜŞÜNMÜYORUZ” DEMİŞTİ

Türkiye ile Almanya arasında geçen yıl yaşanan siyasi gerilim sırasında Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile şu aşamada ‘Gümrük Birliği Anlaşması’nı güncellemeyi düşünmediklerini söylemişti. Merkel, “Bu noktada Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasını sürdürmek için ek çaba göstermeyiz” ifadesini kullanmıştı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU DÜN TEKRAR GÜNDEME GETİRDİ

Ve son olarak dün Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı’nda düzenlenen 4. Reform Eylem Grubu Toplantısı’nın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu “AB ile ilişkilerimizde öncelikle devam eden ve sonuç alabileceğimiz konulara odaklanacağız.” diyerek, “Bu konulardan bir tanesi Gümrük Birliği müzakerelerinin tekrar başlatılması ve vize serbestisinin hayata geçirilmesi. Gümrük Birliği müzakerelerinin tekrar başlaması ile ilgili çalışmalarımızı gerek Hazine ve Maliye Bakanımız gerek bizler sürdürüyoruz.” açıklamasında bulundu. Gümrük Birliği konusunda önümüzdeki dönemde ne gibi gelişmeler yaşanacağı merak konusu.