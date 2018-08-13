İmar affında en büyük sorun yanlış beyan

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Mayıs ayında yürürlüğe giren ve 31 Ekim 2018 tarihinde başvuruları son bulacak olan ‘İmar affı’ ile ilgili bugüne kadar en çok karşılaşılan sorunun yanlış beyan olduğunu belirten Tektaş İmar Affı Uzmanı ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya, vatandaşların bu konuda dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

Mayıs ayı içerisinde yürürlüğe giren ve 12-13 milyon konutu ilgilendiren imar affı ile ilgili olarak başvuru sürecinin önemine değinen Tektaş İmar Barışı Uzmanı ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya, “Bugüne kadarki süreçte imar affıyla ilgili yaşanan en büyük sorun başvuru yapanların yanlış metrekare beyanında bulunması oldu. Binanın gerçek metrekarelerin çıkarılması, ölçülerin doğru hesaplanması gerekiyor. Bu nedenle imar affı başvurusu için uzman kişilerden hizmet alınması büyük önem taşıyor. 9 Ağustos tarihine kadar yapılan başvurularda, yanlış bilgi verildikten sonra yapı kayıt belgesi için yapılan ödeme geri alınamıyor ve imar barışına başvuru hakkı elden gidiyordu. Ancak kanunun 9 Ağustos'ta revize edilmesiyle, vatandaşlara yanlış bilgilerini güncelleme hakkı tanındı” dedi.

TÜM ÖLÇÜMLER YAPILIYOR

Vatandaşların imar affından en doğru şekilde faydalanabilmesi için çalıştıklarını belirten Çatalkaya, “İmar affından 31 Aralık 2017 tarihinden önce inşa edilmiş tamamen kaçak veya bir bölümü kaçak ev, işyeri, bina hak sahipleri yararlanabildiği gibi hazine veya belediye arazisi üzerine kaçak olarak yapılmış binalar, gecekondular da yararlanabiliyor. Tektaş olarak imar barışıyla bu kapsamdaki binaların hukuki ve alt yapı problemlerini çözmek üzere İstanbul merkez olmak üzere Marmara Bölgesi'nde uzman ekibimizle hizmet veriyoruz. Arsa tapulu, kat irtifaklı, iskânsız; ev, işyeri ve binalar için iskânlı tapuların alınma sürecinde teknik destek sağlıyoruz. Ev, işyeri ve bina için imar affı başvurusunu aldıktan sonra söz konusu yapılarda gerekli tüm ölçümleri yapıyoruz” diye konuştu.

Bugüne kadar 100'ün üzerinde binayı imar affından yararlandırdıklarını ifade eden Çatalkaya, “İmar barışına başvurular Ekim ayının sonunda bitecek ancak ödemeler Aralık sonuna kadar devam edecek. Kanunda başvuru süresinin 1 yıl daha kadar uzatılabileceği yazıyor. Biz de bu sürenin uzatılması gerektiğini düşünüyoruz. Birinci adım olarak yapı kayıt belgesini alan vatandaşlar ikinci adımda evlerinin iskanlı tapusunu alabiliyor. Atılacak bu adımlardan sonra hem evlerin değeri artıyor hem kredili satışın önü açılıyor ” dedi.

YURT DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARA DA HİZMET VERİYORUZ

Ülkemizdeki ikamet eden insanların yanı sıra yurt dışında yaşayıp Türkiye'de evi olan vatandaşlara da hizmet verdiklerini vurgulayan Çatalkaya, “Yurt dışında yaşayan mülk sahipleri de imar affından yararlanabiliyor. Biz de yurt dışında yaşayan, mülkleri İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde olan hak sahiplerine online hizmet veriyoruz. Almanya'da ikamet eden İstanbul'da mülk sahibi olan bir vatandaşımızın geçtiğimiz günlerde imar affından yararlanmasını sağladık. Ölçüm işlemlerini tamamladıktan sonra imar affından yararlanması için online olarak başvurusunu yaptık ve yapı kayıt belgesini çıkardık” diye konuştu.