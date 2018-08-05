Mülteciler işimizi elimizden aldı

Güneydoğu’da işsizliğin yüksek olmasının en büyük nedeni olarak kayıt dışı çalışma gösteriliyor. Gaziantep’teki 1.200 Suriyeli firma ise Suriyeli çalıştırmayı tercih ediyor.

Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 9.6 olmasına karşın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde işsizlik oranı yüzde 17'yi buluyor. DİSK'e bağlı Tekstil Sendikası Gaziantep Bölge Başkanı Nihat Bencan, bölgedeki yoğun işsizliğe göçmen ve mültecilerin kayıt dışı ve düşük ücretle çalıştırılmasının yol açtığını söyledi. Savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen Suriyeli ve Iraklı sığınmacıların yanı sıra Afrikalı göçmenlerin de kayıt dışı ve düşük ücretle çalıştırılmalarının Türk vatandaşlarının iş bulmasını ve istihdamını zorlaştırdığını kaydeden Bencan, “Güneydoğu illerinde işsizlik rakamlarının çok daha yüksek olması, işverenlerin kaçak yabancı işçi çalıştırmasından kaynaklanıyor” dedi.

Bencan, özellikle Gaziantep ve Kahramanmaraş organize sanayi bölgelerinde üretim maliyetini düşürmek için asgari ücretin altında ve sigortasız çalıştırılan yabancı işçilerini tercih edildiğini söyledi. Sanayici ve işverenlerin ham madde ve enerjide dövize bağımlı olduğundan bunlarda herhangi bir tasarrufa gidemediklerini ve tek çare olarak işçilik giderlerini düşürebilmek için yeni alternatifler yaratmaya çalıştıklarını kaydeden Bencan, “Misafir diye adlandırılan kayıt dışı çalışmaya en uygun aday olan Suriyeli veya bir şekli ile ülkemize giriş yapmış yabancı uyruklu insanları kuralsız yasalara uygun olmayan şekilde daha fazla çalışma daha az ücret vermek sureti ile maliyet giderlerini düşürüyorlar. Bu olay önceleri fazla dikkat çekmiyordu. Ancak, artık kurumsal markalar da kapılarına ‘Bu iş yerine geçici koruma kimlik belgesi 9 ile başlayan işçi alınacaktır' ilanları asılmaya başladı” dedi.

SOSYAL BARIŞ BOZULABİLİR

Bencan, bu gelişmeleri dikkate alındığında kaçak, kuralsız, kayıt dışı çalışmaların cazip hale gelmesinin özellikle Güneydoğu kentlerindeki işsizlik rakamlarını arttırmasının önümüzdeki günlerde farklı sosyal olaylada sebep olacağı düşüncesiyle özellikle kayıt dışı çalışmayı durdurabilecek önlemlerin alınması gerektiğini belirtti. Gaziantep Ticaret Odası (GTO) verilerine göre kentte kayıtlı Suriyeli firma sayısı 1.200'ü aştı. GTO'ya kayıtlı yaklaşık 1.500 Suriyeli üyenin işyerlerinde ise çalışanların ise tamamına yakını yine Suriyelilerden oluşuyor.

‘EĞİTİM DÜŞTÜKÇE İŞSİZLİK ARTIYOR'

EN çok 20-24 yaş aralığındaki vatandaşların iş aramak için başvurduğunu belirten İŞKUR Gaziantep İl Müdürü Siraç Ekin, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 3. Olağan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kentte eğitim oranının yükselmesiyle işsizliğin düştüğünü belirterek, “İşsiz gruplar arasında en yüksek oran yüzde 54.8 ile ilköğretim ve altı düzeyinde. Yüksekokul ve üzeri eğitim düzeyinde işsiz oranı ise yüzde 18.7 oranında. Kentte ayrıca 10 bin 816 kişinin başvurusu kabul edilerek işsizlik ödeneği bağlandı” diye konuştu.