Ören yeri fiyatı cep yakıyor

Ülkemizin en önemli antik kentlerinden olan Denizli’deki Pamukkale (Hierapolis) Antik Kenti’ni ziyaret cep yakıyor.

35 lira giriş parasının ödendiği antik kentte, yarım litre su bile 5 liraya satılıyor. Özel bir firmanın işlettiği ören yerinde, bir bardak limonatanın fiyatı da 16 lirayı buluyor.

Pamukkale Ören Yeri, İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi ve İzmir Efes Antik Kenti'yle birlikte en pahalı ören yerleri arasında yer alıyor. Pamukkale 2017 yılında 1 milyon 494 bin 893 ziyaretçi ağırladı ve Türkiye'de en çok ziyaret edilen 4'üncü merkez oldu.

ANADOLU’NUN ALTIN KENTİ

Lycos Vadisi'nin üst platosunda yer alan Hierapolis, antik çağ ticaret yollarının merkezinde stratejik bir alanda kurulmuş bir Helenistik dönem kenti. Bergama krallarından II.Eumenes tarafından kurulan kent, Roma İmparatoru Neron dönemindeki (İ.S. 60) büyük depreme kadar, Helenistik kentleşmeye özgün dokusunu sürdürdü. Bu depremden büyük zarar gören Hierapolis, yeniden inşa edildi. Üst üste yaşadığı bu depremlerden sonra kent eski önemini yitirdi.

3'üncü Yüzyıl'da altın çağını yaşayan kent, Anadolu'nun en zengin kentlerinden biri haline geldi. Hierapolis Roma döneminden sonra Bizans döneminde de çok önemli bir merkez oldu ve Hristiyanlık'ın merkezlerinden biri haline geldi. 13'üncü Yüzyıl'da Selçuklular'ın egemenliğine geçen kent, 14'üncü Yüzyıl'da meydana gelen büyük depremden sonra tamamen terk edildi ve zamanla bugünkü görünümüne büründü.