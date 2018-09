Şarbon, kırmızı et satışlarını vurdu!

Türkiye'de son bir haftadır yaşanan şarbon korkusu kırmızı et satışlarını etkiledi. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamasında vatandaşın yaşadığı korku sebebiyle kırmızı et satışlarında ciddi şekilde yavaşlama olduğunu söyledi. Yalcındağ, "Şarbon hastalığının Kurban Bayramı'nın hemen ardından duyulması marketlerde ve kasaplarda satılan kırmızı et satışını ciddi şekilde yavaşlattı." dedi.

Koyun ve sığır gibi hayvanlardan insanlara geçen şarbon hastalığı marketlerin ve kasapların kırmızı et satışlarını yavaşlattı. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ hastalığın, kurban bayramından sonra hemen ortaya çıkması kırmızı et satışlarını olumsuz etkilediğini söyledi. Yalçındağ, sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Kırmızı et satışları her yıl olduğu gibi bayramda biraz azalırdı. Ancak şarbon hastalığının meydana çıkması hem kasaplardaki hem de marketlerdeki kırmızı et satışlarını ciddi yavaşlattı.” ifadelerini kullandı.

5-6 LİRALIK ZAM YAPILDI

Bu yavaşlamadan kaynaklı fiyatların düşmediğini tam tersi yönde döviz kuru sebebiyle arttığını ifade eden Yalçındağ, “Kırmızı et fiyatları bu hastalığa rağmen düşmedi. Hatta 5-6 liralık bir zam yapıldı. Vatandaşlarımız şunu bilmelidir ki kasaplar her ay veteriner hekim tarafından kontrol edilir. Herhangi bir kuralsızlık durumunda o kasap mühürlenir. Ayrıca kasap ve marketlerde satılan etler hepsi kontrollerden geçiyor. Vatandaşlarımız bu konuda rahat olsunlar. Hiçbir kasaba şarbonlu et girişi olmamıştır.” dedi.

PİYASADA ÇOK DEDİKODU DÖNÜYOR

Piyasada şarbon konusunda çok dedikodu döndüğünü de belirten Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, “Piyasada çok sayıda dedikodu dönüyor. Vatandaşta haliyle şarbondan ve kırmızı et yemekten çekiniyor. Kasaplardan alınan etlerin hepsi onaylı ve veteriner kontrolündedir. Herkes gönül rahatlığıyla alabilir.” ifadelerini kullandı.

HERKES TEDİRGİN

Şarbon hastalığının duyulmasının ardından herkesin kırmızı et konusunda tedirgin olduğunu belirten Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç ise, sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Şarbon hastalığı konusunda herkes tedirgin… Sosyal medya ve televizyonlarda çıkan haberler iyice herkesi tedirgin etti. Bu sebeple de satışlarda ciddi bir azalma meydana geldi. Sektör zaten kötüydü. İyice kötü oldu.” dedi.

Vatandaşın kırmızı eti tüketmekten çekindiğini belirten Tunç, “Kırmızı eti seven sevmeyen her vatandaş artık kırmızı et yemekten çekiniyor. Ben vatandaşımıza milli üretim olan hayvanların etlerini yemelerini tavsiye ediyorum. Ayrıca kırmızı et fiyatları da arttı. Çünkü yem fiyatları aldı başını gidiyor. Bu konuda devletimizi denetlemeye çağırıyorum. Çok fazla fırsatçı var.” ifadeleri kullandı.