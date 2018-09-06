Son dakika: KYK yurtlarına zam yok

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarla ilgili olarak açıklama yaptı. Bakan Kasapoğlu, "Bu sene Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarımızda ücretlerde herhangi bir zam yapmayacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite hayatına bu yıl başlayacak gençleri selamlayarak, “Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüz, ülkemizin her şehrinde tüm hazırlıklarını yaptı ve yeni heyecanla öğrencilerimizi bekliyor. Gençlerimizin huzuru, güveni, mutluluğu bizim en büyük önceliğimiz. Çabamız ülkemizin bütün imkanları ve kaynaklarıyla onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamak. Huzuru, güveni, mutluluğu esas alan Bakanlığımızın yurtları, gençlerimizin evi, yurdu, yuvası. Başımızın tacı olan gençlerimiz için her türlü fedakarlığa hazırız.” ifadelerini kullandı.