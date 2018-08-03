Zam geldikçe vatandaşın gazına el koyacaklar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) vatandaşın zamdan önce peşin ödeme yaparak önceden satın aldığı doğalgaza sonradan zam yapılmasının önünü açan düzenlemesine tepkiler artıyor.

Tüketici Hakları Derneği (THD), yeni düzenleme nedeniyle doğalgaza yapılan her zamdan sonra vatandaşın önceden aldığı doğalgazın bir bölümüne el konacağını açıkladı. THD Başkanı Turhan Çakar, şirketlere kazanç sağlayacak bu kararın iptali için dava açacaklarını bildirdi.

“Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile kartlı ve ön ödemeli doğalgaz kullanan milyonlarca vatandaşın da sonradan gelen zamlardan etkilenmesinin önü açılmıştı. Düzenlemeyi değerlendiren THD, yeni kararla milyonlarca vatandaşın adeta cezalandırıldığını bildirdi.

YASALARA AYKIRI

THD Başkanı Çakar, yönetmeliğin Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasa'ya, Borçlar Kanunu'na ve diğer ilgili yasalara aykırı olduğunu, tüketicinin daha önce aldığı malın bir kısmına daha sonra yapılacak zam gerekçe gösterilerek el konulamayacağını vurguladı. Çakar, “Doların artışıyla birlikte konutlarda kullanılan doğalgaza şimdiden yüzde 9 zam yapıldı. Görülüyor ki, dolardaki artış devam ederse bundan sonra yağmur gibi zam gelecek” dedi.

Çakar, yönetmeliğin iptali için dava açacaklarını belirterek, “Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, Enerji Bakanı'na ve Ticaret Bakanı'na sesleniyoruz: Hukuka ve yasalara aykırı olan bu düzenlemeyi yürürlükten kaldırınız, durdurunuz” çağrısı yaptı.