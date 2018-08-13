41 bin miniğe bisiklet hediyesi

61 bin kişinin kayıt yaptırdığı “Güle Oynaya Camiye Gel” projesinde 40 gün geride kaldı ve 41 bin kişi bisiklet almaya hak kazandı.

1 Temmuz’da başlayan ve Ağustos sonunda sona erecek proje kapsamında, camide 40 gün sabah namazına katılacak çocuklara bisiklet hediye edilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğünün imzaladığı protokol ile, 7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hayata geçirdiği “Güle Oynaya Camiye Gel” projesine, il genelinde 3 bin 190 camiye 61 bin çocuk kayıt yaptırmış ve sabah namazlarında camileri doldurmuştu. Proje ile, Temmuz ve Ağustos aylarında 40 gün camide sabah namazına katılacak çocuklara bisiklet hediye edilmesi planlanmıştı.

Proje ile çocukları teşvik etmek istediklerini söyleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocukların camiye ve cemaate alışmaları istiyoruz, dedi. Altay, projeye destek veren ailelere de teşekkür etti.

Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu ise, bu projeyle çocuklarımıza cami sevgisinin aşılanması, çocuklarımızın camiye gelmesine özendirilmesi ve çocuklarımıza güzel ahlakın, helal kazanmanın ve yine merhamet gibi pek çok güzel hasletlerin kazandırılması sağlanacak, dedi.

“Güle Oynaya Camiye Gel” projesi ile, çocukların cami sevgisini kazanması, cemaatle namaz kılınması, birlik ve beraberlik şuurunun kazanılması amaçlanıyor.

7-14 yaş arasındaki 61 bin Konyalı kız ve erkek çocukların kayıt yaptırdığı proje kapsamında, geride kalan 40 günlük süre zarfında 41 bin kişi bisiklet almaya hak kazanırken, kalan son iki hafta içerisinde de diğer çocukların 40 günlük süreyi tamamlamaları bekleniyor.

Öte yandan, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yerli bir bisiklet firması 1100 lira değerindeki bisikletlerin 550 liraya temin edilmesi üzerinden anlaşma sağlandı.