63 koy, 705 kilometrede köşe kapmaca

TBMM Mülteciler Alt Komisyonu, göçmen kaçakçılığına ilişkin bir rapor hazırladı. Göçmenler İzmir'de 705 kilometrelik sahil şeridindeki 63 koydan şişme bot ve teknelerle 2 bin dolar karşılığında Yunanistan'ın Midilli, Sakız ve Sisam adalarına kaçırılıyor. 2015'de 91 bin, 2016'da 40 bin, 2017'nin ilk 10 ayında ise 23 bin göçmen Yunan adalarına giderken yakalandı. Yunanistan da geçen yıl, 22 bin göçmeni kendi kara sularında yakaladı.

AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında kurulan Mültecilere ilişkin komisyonun raporunda, göçmen kaçakçılığına ilişkin tespitler yapıldı ve şu bilgiler verildi:

ÜÇ ADA: İzmir İl Jandarma Komutanlığının, sorumluluk sahası kuzeyden güneye kuş uçuşu 200 km, deniz sınırı 705 km, kara sınırı 450 km'dir. 63 koydan yasadışı çıkış yapılmaktadır. Midilli adasına Dikili, Aliağa ve Foça ilçelerinden; Sakız adasına Karaburun, Çeşme ve Urla ilçelerinden; Sisam adasına Seferihisar, Menderes ve Selçuk ilçelerinden geçişler yapılmaktadır.

LÜKS YATLA İTALYA: İzmir’e gelen Suriyeli şahıslar, Basmane bölgesinde Türkçe bilen Suriye’liler vasıtasıyla organizatörlerle irtibata geçmekte, 2 bin dolar karşılığında kıyılara taşınan göçmenler, buradan şişme bot ve teknelerle Yunan adalarına gönderilmektedir. Lüks yatlarla yüksek ücretler karşılığında İtalya'ya göçmen kaçıran organizatörler de bulunmaktadır.

ERİTRE BİLE VAR: Göçmen kaçakçılığında olay sayısı 2017 yılında 2016 yılına göre yüzde 37 oranında azalmıştır. 1 Ocak ile 15 Ekim 2017 tarihleri arasında yakalanan göçmenlerden 11 bin 830'u Suriye; 7 bin 061'i Afganistan; geri kalanı da Irak, Pakistan, Kongo, Eritre ve diğer uyruklardandır. İzmir’de 2015’de 91 bin, 2016’da 40 bin, 2017’nin ilk 10 ayında ise 23 bin göçmen Yunan adalarına giderken yakalanmış, 2017’de Yunanistan da, 22 bin göçmeni kendi kara sularında yakalamıştır.

ORGANİZATÖRLER SERBEST: TCK’ya göre göçmen kaçakçılığı suçunu işleyenler hakkında 3-8 yıl hapis cezası öngörülmüş, ancak organizatörler yakalandıklarında caydırıcı bir yaptırımla karşılaşmadıklarından, aynı suçu işlemeye devam etmektedirler. 2016’de yakalanan 510 organizatörden 173’ü, 2017’de ise yakalanan 212 organizatörden 112’si tutuklanmıştır. İzmir’de Sahil Güvenlik Komutanlığınca 2016 yılında hayatını kaybeden 192; 2017’de ise 51 göçmenin cesedi denizden alınmıştır. Ölümlerin yüzde 80'i devrilerek göçmenlerin içinde sıkışmalarına neden olan fiber veya ahşap teknelerde yaşanmaktadır.