Şehitlere son veda

Dün Batman ve Hakkari'de şehit düşen askerlerimiz son yolculuklarına uğurlandı.

Batman’ın Kozluk ilçesinde, güvenlik güçleriyle PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven, memleketi Samsun’da son yolculuğuna uğurlandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Kıranköy Gasilhanesi’nden alınan şehidin naaşı, helallik alınmak üzere İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde bulunan babaevine getirildi. Şehit Güven’in naaşı, helallik alınması sonrası silah arkadaşlarının omuzlarında bir süre taşınıp cenaze nakil aracı ile Samsun Büyük Camisi’ne getirildi.

Burada öğle vakti düzenlenen törende şehidin annesi Saime Güven, “Ağlayıp teröristleri sevindirmeyeceğim yavrum. Bir tane daha yavrum var onu da bu vatan için feda ederim.” dedi. Şehidin erkek kardeşi Onur Can Güven (20) de törende ağabeyinin kamuflajını giyerek selam durdu.Şehit Adem Güven’in kız kardeşleri şehidin tabutuna sarılarak fotoğrafını öptü. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Yusuf Güven'i de yakınları teselli etmeye çalıştı.

Şehit 6 ay önce nişanlanmıştı

Şehidin yaklaşık 6 ay önce nişanlandığı Nigar Yurtseven törende tabuta sarılarak gözyaşı döktü.Adem Güven’in cenazesi Samsun Müftüsü Veysel Çakı’nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası askerlerce omuzlara alınarak top arabasına konuldu. Bir süre top arabasında taşınan şehidin cenazesi, Kıranköy Mezarlığı’ndaki Garnizon Şehitliği’ne defnedildi.

Törene Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık ile takım kaptanı Ercan Yazıcı, askeri ve mülkü erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Zonguldaklı şehidi, binlerce kişi son yolculuğuna uğurladı

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan (23), Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Musabeyli köyünde binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kozluk ilçesinde Kumlupınar köyü yakınlarında bir grup teröristin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgede başlatılan operasyonda, açılan ilk ateşte iki asker ağır yaralandı. Helikopterle Kozluk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan ve Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven şehit oldu. Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan’ın cenazesi dün askeri uçakla memleketi Zonguldak’a getirildi. Turan’ın cenazesi, sabah helallik alınması için köydeki evine getirildi. Anne Nuray (43), Erdemir’de işçi baba Ercan Turan’ın (45) güçlükle ayakta durduğu görüldü. Recep Turan gibi uzman çavuş olan amcasının oğlu İsmail Turan ve Siirt’teki er olarak görev yaptığı askeri birliğinden izne gelen, izinde kardeşiyle buluşmayı planlayan ağabeyi Berat Turan cenaze törenine askeri kıyafetleriyle katıldı. Tabuta sarılan İsmail Turan ve Berat Turan uzun süre ağladı.

Anne Nuray Turan da oğlunun fotoğrafını öperek, “Oğlum senin düğünün mü var? Bu ne kalabalık? Canım oğlum. Doyamadık sana. Sevenin ne çokmuş oğlum” diyerek gözyaşı döktü. Fenalaşan Nuray Turan’a sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Şehidin küçük kardeşi Erva Turan (7) da tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Alınan helalliğin ardından cenaze köy cami yakınındaki cenaze töreni için hazırlanan futbol sahasına götürüldü.

İZNE GELECEĞİ GÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Recep Turan, şehit düştüğü gün yıllık izin öncesi son mesaisini yaptığı öğrenildi. Bugün izne geleceği köyünde Turan’ın cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, Vali Ahmet Çınar, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Polat Türkmen, Hamdi Uçar, CHP Milletvekili Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan ve 7 bin kişi katıldı. İl Müftüsü Rüstem Can’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Şehit Serkan Dökmeci Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde PKK’lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Dökmeci, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Uzman Çavuş Dökmeci için Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde düzenlenen törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Ankara Valisi Ercan Topaca ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında şehidin oğlu 8 yaşındaki Aytuğ Enes ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın ve protokol mensuplarının yanında yer aldı.

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AA, DHA