Amatör müzisyenlerin büyük başarısı

Kimisi ev hanımı, kimisi memur, kimisi ise esnaf... Tamamı amatör müzisyenlerden oluşan 2 yıllık Kadıköy Halk Eğitim Flüt Topluluğu Bulgaristan'daki festivalde dünya ikincisi oldu. Haftada sadece 20 dakika eğitim görerek Türk Bayrağını yarışmada dalgalandıran amatörler, yaşadıklarını Sözcü'ye anlattılar.

5-15 Temmuz tarihlerinde Bulgaristan'ın Sozopol şehrinde yapılan ‘Muzite Uluslararası Gençlik Festivali'ne katılan Kadıköy Halk Eğitim Merkezi yan flüt orkestrası, 22 ülkenin katıldığı yarışmada ikinci oldu.

TAMAMI AMATÖR

Bulgaristan’ın Sozopol şehrinde yapılan ‘Muzite Uluslararası Gençlik Festivali’ne katılan Kadıköy Halk Eğitim Merkezi yan flüt orkestrası, 2016 yılında Gökhan Yaşar tarafından kurulmuş. 22 kişinin yer aldığı topluluk, hiç müzik eğitimi almamış kişilerden oluşuyor.

22 KİŞİDEN 15’İ GİDEBİLDİ

Festivale maddi imkansızlıktan ve iş durumundan dolayı 22 kişiden 15 kişi katıldı.

BİR YIL BOYUNCA HAFTADA 20 DAKİKA

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi yan flüt öğrencileri, bir yıl boyunca haftada bir gün sadece 20 dakika eğitmen gözetiminde çalışarak festivale hazırlanmışlar. 4 eserle yarışmaya katılan topluluk, derece almalarındaki en büyük etkenin ise batı müziğinin yanı sıra Türk halk müziğine ait bir eserin bulunması olduğunu söylüyorlar.

“AMATÖR GRUP OLARAK BAŞARI SAĞLADIK… DÜNYADA İLKİZ”

Konservatuar öğrencilerinin müzik eğitimi aldıkları için bu tarz yarışmalarda derece almasının çok şaşırtıcı olmadığını söyleyen topluluk kurucusu ve eğitmen Gökhan Yaşar “Hiç müzik eğitimi almamış bir şekilde amatör olarak derece almış tek grubuz. Bir halk eğitim merkezi öğrencilerinin bu şekilde derece vermesi bizim için çok gurur verici. Bu gerçekten müthiş bir duygu. Çünkü bir doktor, bir avukat ya da bir psikolog öğrencimin orada derece aldığını öğrendiğindeki mutluluk tarifi imkansız bir duygu. Bunu başardığımız için çok mutluyum” dedi.

Maddi imkanlardan kaynaklı zorlandıklarını belirten Yaşar; “Bundan sonraki süreçte sponsor arayışına girerek bir şekilde bu tarz yarışmalara katılmaya çalışacağız. Çünkü grubumuzun öğrencilerinde o ışığı görebiliyorum.” diye konuştu.

HEMŞİREYDİ DÜNYA İKİNCİSİ KORONUN MÜZİSYENİ OLDU

Küçüklüğünden beri müzisyenlik hayali kurduğunu söyleyen topluluk üyelerinden hemşire Elif Borucu ise “Hevesime engel olamadım, yaş geçtikçe konservatuara girme isteğim artıyordu. Konservatuar sınavlarında bir müzik aleti çalmak zorunluydu ben de eşimin bozuk olan yan flütünü seçtim. Gökhan hocayla tanışınca yan flüte olan ilgim arttı. 3-4 yıldır yan flüt çalıyorum ve bundan çok mutluyum. Bu festival için bir yıl boyunca özel hayatımdan ödün verdim. Çok yoğun bir çalışma tempom olmasına rağmen uykusuz kalarak evde kendime etütler düzenledim.” dedi.

EĞİTMENLERİN KADRO SIKINTISI

Kadıköy Halk Eğitim Merkez’inde müzik öğretmenliği yapan ve festivalde orkestra şefliğini üstlenen Soner Vurgun ise “Bence Kadıköy Halk Eğitim Merkezi çok önemli bir yer. Kadıköy’ün sosyal politik yapısından kaynaklanıyor olabilir. Çok güzel kursiyerler geliyor. 60 kişinin üzerinde kadrolu öğretmen var burada. Ancak geçen yıl birkaç vakıfla yapılan iş birliği sonucunda kadrolu öğretmene ihtiyaç olmadığı görüşü ortaya çıktı. O günden beri hepimiz her an norm kadro fazlası ilan edildik. Her an gönderilme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Buna rağmen bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama belki de seneye burada bu öğrenciler ve biz olamayacağız. “