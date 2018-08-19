Antalya’da Beach Park’a mescit

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Konyaaltı Sahil Projesi kapsamında vatandaşların denizde olduğu süre içinde ibadet ihtiyaçlarını yerine getirebilmeleri amacıyla mescit açıldı. Beach Park’ta kadın ve erkekler için farklı mescitler hizmet vermeye başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANTEPE tarafından yürütülen çalışmalar sonrası yaşam alanı olarak Antalyalılara hizmet vermeye başlayan ve çocuk, genç, yaşlı her kesimden vatandaşa hitap eden Konyaaltı Sahili'nde vatandaşların ibadet ihtiyaçları da unutulmadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Beach Park'ta yapımı tamamlanan mescit ibadete açıldı.

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Sahilde gün boyu zaman geçiren vatandaşların ibadet ihtiyacını da karşılayabilmesi amacıyla kadın ve erkekler için oluşturulan mescitlerde abdest almak için şadırvan ve namaz alanları yer alıyor.

İHA