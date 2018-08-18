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Asansör zemine çakıldı: 4 yaralı

 Malatya'da bir apartmandaki asansör kabininin düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

android-time 19:52 18 Ağustos 2018
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Asansör zemine çakıldı: 4 yaralı
 Malatya'da bir apartmandaki asansör kabininin düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tecde Mahallesi Gülay Sokak'ta bir apartmanın altıncı katında asansör kabini henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı zemine düştü. Olayda asansör içerisinde bulunan H.A.,S.A.,M.A. ile F.T. yaralandı.

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HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgi inceleme başlatıldı. İHA

Son güncelleme: android-time 20:1318.08.2018
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