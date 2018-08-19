Bayram trafiği isyan ettirdi

TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişlerindeki trafik yoğunluğu gece geç saatlerde de devam etti. 9 günlük Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan yola çıkanlar sebebiyle yolda bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

9 gün sürecek Kurban Bayramı tatili için memleketlerine doğru yola çıkanlar, TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde trafiği zaman zaman durma noktasına getirdi. Dün akşam saatlerinde başlayan trafik, bu akşamda devam etti. TEM Otoyolu İzmit geçişinde uzun kuyruklar oluştu.