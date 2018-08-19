Bayram trafiği isyan ettirdi

TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişlerindeki trafik yoğunluğu gece geç saatlerde de devam etti. 9 günlük Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan yola çıkanlar sebebiyle yolda bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.
9 gün sürecek Kurban Bayramı tatili için memleketlerine doğru yola çıkanlar, TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde trafiği zaman zaman durma noktasına getirdi.
Trafik Kocaeli-Derince’de sürücüleri zor duruma soktu. Foto: Sözcü
Dün akşam saatlerinde başlayan trafik, bu akşamda devam etti. TEM Otoyolu İzmit geçişinde uzun kuyruklar oluştu.
Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. DHA