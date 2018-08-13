Belediyeden yaşlılara bayram temizliği

Gaziantep’e Şehitkamil Belediyesinin sunduğu ‘Vefa Hizmeti’ kapsamında yapılan bayram temizliği, yaşlıların yüzünü güldürdü. Evdeki tüm ihtiyaçları karşılanan yaşlı vatandaşlar, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.

Şehitkamil Belediyesi, ‘Vefa Hizmeti' projesi ile yaşlı ve bakıma muhtaç kimselerin evdeki tüm ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Şehitkamil Belediyesine bağlı çalışan Vefa Hizmeti ekibi, özellikle 70 yaşın üzerinde, kimsesi olmayan ve maddi durumu yetersiz kişilere hizmet ediyor. Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Vefa Hizmeti ekibi, Gazikent Mahallesi'nde ikamet eden ve yalnız yaşayan 73 yaşındaki Fatma Geldeç ile 79 yaşındaki Mahmut Geldeç'in evini Kurban Bayramı öncesi baştan aşağı temizledi. Geldeç çiftinin ilk olarak evdeki halıları temizlendi, koltuklar silindi, pencereler temizlendi, yerler süpürüldü. Daha sonra mutfaktaki bulaşıklar yıkandı, evin tozu alındı. Verilen hizmetin kendilerini çok memnun ettiğini dile getiren Fatma ile Mahmut Geldeç, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibe teşekkür etti.

EKİPLER BAYRAM ÖNCESİ EVİ PIRIL PIRIL ETTİ

Rahatsız olduğu için evinin temizliğini yapamadığını dile getiren Mahmut Geldeç, “Allah, Şehitkamil Belediyemizden razı olsun. Evimin her tarafı temizleniyor. Tüm temizliğimiz dört dörtlük yapılıyor. Bu durumdan çok memnunuz. Evim sürekli temizleniyor. Bugün de Kurban Bayramına sayılı günler kala Şehitkamil Belediyemizin Vefa Ekibi gelerek evimizde bayram temizliği yaptı. Allah, Vefa ekibinden razı olsun. Sağ olsunlar, bayram öncesi evimizi pırıl pırıl ettiler” dedi.

VEFA EKİBİ İŞ BAŞINDA

Şehitkamil Belediyesi tarafından sağlanan hizmetin kendisini oldukça mutlu ettiğini vurgulayan Fatma Geldeç, “Allah, Şehitkamil Belediyemizden razı olsun. Vefa Ekibi, düzenli olarak evime geliyor. Evimdeki; kapıları, yerleri, halıları, camları, duvarları silip süpürüyor. Evimin her tarafını tertemiz yapıyorlar. Biz yaşlandık. Artık iş yapamaz duruma geldik. Bizim yapamadığımız işlerimizi Şehitkamil Belediyemiz yapıyor. Allah, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve personellerinden razı olsun. İnşallah evimiz temiz bir bayram yaşayacağız” ifadelerini kullandı.