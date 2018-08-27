Ölüme davetiyenin bedeli peşin 687 lira

Çankırı Orta Yaylakent'te bu kadarına da pes dedirten görüntüler yaşandı. Bir minibüsün arkasına bağlanarak taşınan kadını görenler insanlığın nerede kaldığını sorguladı. Bir canı hiçe sayarak ölüme davetiye çıkaran bu eylemin bedeli ise peşin ödenirse sadece 687 lira.

İnsana ve hayvana yönelik şiddetin her geçen gün korkunç boyutlara ulaştığı ülkemizde bu kadarı da olmaz denilen her olaydan sonra insan aklı ve vicdanının akmayacağı yeni olaylar meydana geliyor. Bunu son örneği ise Çankırı’da yaşandı. Görüntülerde İstanbul plakalı lüks bir minibüsün arkasında yük gibi bağlanmış bir kadın taşınıyor. İplerle sıkı sıkı bağlana bu kadın bu halde kilometrelerce yol gidiyor. İnsan canını hiçe sayan ve ölüme adeta davetiye çıkaran bu görüntünün bedeli ise 687 ile bin 376 lira arasında değişiyor.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 65’inci maddesinde yer alan ‘gabari dışı yük yüklenmesi, taşınan yükün üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi’ kapsamında cezalandırılan araç sürücüsü cezayı peşin ödemezse 916 ile bin 835 lira arasında maddi ceza alıyor. Bu görüntülerden sonra insan insanlığın geldiği hale mi üzülsün, yoksa insan canının bu kadar ucuz olmasına mı üzülsün şaşırıyor.