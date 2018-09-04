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Çeyrek altın 419 lira oldu! İşte güncel gram altın fiyatları…

Haftalardır yükselişi devam eden altın fiyatları güne yine yükselişle başladı. Çeyrek altının fiyatı Kapalıçarşı'da 419 lira oldu. Peki gram altın ne kadar oldu. İşte 4 Eylül güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...

android-time 14:09 4 Eylül 2018
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Çeyrek altın 419 lira oldu! İşte güncel gram altın fiyatları…
Haftalardır yükselişi devam eden altın fiyatları güne yine yükselişle başladı. Çeyrek altının fiyatı Kapalıçarşı'da 419 lira oldu. Peki gram altın ne kadar oldu. İşte 4 Eylül güncel çeyrek ve gram altın fiyatları...

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 257 lira oldu. Yatırım yapmak veya hediye almak isteyen vatandaşların gündemi altın fiyatları. Haberimizden çeyrek ve gram altın fiyatlarındaki değişimleri öğrenebilirsiniz.

4 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da 256,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 257 liradan, bin 692 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 713 liradan, 234,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 238,50 liradan, bin 654 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 674 liradan, 827 liradan alınan Yarım Ziynet 837 liradan ve 414 liradan alınan Çeyrek Ziynet 419 liradan satılıyor.

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EN ÇOK ALTINA SAHİP ÜLKELER

Altın kaynaklarının dağılımı ile sahip olunan altın miktarı büyük paralellik göstermemektedir. Dünya’daki altın rezervinin en fazla olduğu ülkeler sırasıyla: Güney Afrika Cumhuriyeti, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya’dır[.2018’de dünyada en çok altına sahip olan ülkeler ise sırasıyla şu şekildedir.  (Kaynak: wikipedia.org)

En çok altına sahip ülkelerMiktar
ABD8135 ton
Almanya3372 ton
IMF2814 ton
İtalya2451 ton
Fransa2436 ton
Rusya1890 ton
Çin1842 ton
İsviçre1040 ton
Japonya756 ton
Hollanda612 ton
Türkiye595 ton
Hindistan558 ton
Avrupa Merkez Bankası504 ton
Tayvan423 ton
Portekiz382 ton

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

Son güncelleme: android-time 15:0604.09.2018
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