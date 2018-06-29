‘Bu talimatla bir iç savaşın adımı atılıyor’

Soylu'yu istifaya çağıran Kılıçdaroğlu şöyle dedi: Soylu'nun son açıklamaları, bölücü terör örgütü PKK'dan daha tehlikeli ve bölücüdür.Şehitler, Türk Milleti'nin şehididir. Şehitler üzerinden siyaset yapmak ayıptır. İnsanlığa sığmaz. Bu tamamen kanunsuz talimattır.Bu açıklamalar kendi partisi tarafından da destek alıyorsa bunun anlamı şudur: Türkiye bir iç savaşın, kaosun içine sürüklenmek istenmektedir. Kargaşanın adımlarını atmaktadır.AKP yetkililerinden açık ve net bir cevap istiyoruz. Soylu'nun görüşünü paylaşıyorlar mı, paylaşmıyorlar mı? PKK'nın bölemediği Türkiye'yi bu kafa bölmek istemektedir. Hiç kimse CHP'lilerin şehit cenazelerine katılmalarını engelleyemez buna kimsenin gücü yetmez.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Süleyman Soylu'nun sözlerini değerlendirdi.Tezcan, CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada şöyle dedi:“Önce şehitler ve gaziler
arasında ayrım yaptılar. Şimdi şehit cenazelerinden kaos yaratma peşindeler. Dehşet verici, sorumsuz, hadsiz ve terbiyesizce bir açıklama. En az PKK kadar
bölücü bir açıklama. Toplumu çatışmaya sürükleyen İçişleri Bakanı var. Derhal istifa etmeli.”
Bakanlıktan azledilmiş bir adamın görevinin son günlerindeki hezeyanlarıdır. Bu kutuplaştırma kutuplaştırma söylemi kendi aklından çok, sarayın
verdiği bir görevdir. Bu nefret söylemidir, suçtur.
Bakan, cenazeler üzerinden siyaset yapmaya devam ediyor. Bu bölücülüktür. O koltukta bir dakika bile oturması doğru değildir.
Bu talimat, anayasanın 137. maddesine göre kanunsuz emirdir. Ayrıca TCK'nın 122. maddesi olan ayrımcılık ilkesine de aykırıdır, kin ve nefret suçu işlemektedir. CHP'li siyasi bir ismin yakını şehit olursa ne yapacaklar? Bu sefer de CHP'den diye şehit mi sayılmayacak