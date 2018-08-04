Cumhurbaşkanlığı’nın 100 maddelik eylem planında neler var? İşte tam liste…

Cumhurbaşkanlığı, 100 günlük icraat programını açıkladı. En çok dikkatleri çeken konulardan biri cinsel istismar ve hayvanlara işkence ile ilgili alınan kararlar oldu. Buna göre yeni düzenlemeler yapılarak cezai yaptırım artırılacak. Bir diğer başlık ise nafaka. Adalet Bakanlığı, nafaka ödeme sisteminin adil bir hale getirilmesini hedefliyor. En düşük emekli aylığının 1000 TL'ye çıkarılması, kamuya 47 bin 773 güvenlik personeli alınması planlanıyor. İşte Cumhurbaşkanlığı 100 günlük icraat programı hakkında bütün ayrıntılar...

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yeni kabineyi açıklamıştı. Kabine 100 günlük icraat planı oluşturdu. Erdoğan, her bakanlığın icraatlarının Kasım ayının sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.

İlk 100 günde tamamlanacak proje sayısının binin üzerinde olduğunu ancak ‘daha önemli ve öncelikli’ görülen 400’üne programda yer verildiğini söyleyen Erdoğan, “Yaklaşık 46 milyar liralık bütçeyle hayata geçirilecek 400 proje, adeta yeni dönemin ateşleyici gücü olacaktır” ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI 100 GÜNLÜK İCRAAT PROGRAMI’NIN TAM METNİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

CİNSEL İSTİSMAR VE HAYVANLARA İŞKENCE

Yargıda Hedef Süre Uygulaması ile soruşturma ve yargılamaların ortalama sürelerinin kısaltılması ve yargı sürecinin hızlandırılması hedefleniyor. Özellikle son dönemlerde Türkiye’nin kanayan yarası olan cinsel istismar ve hayvanlara karşı işlenen suçlar ile ilgili de; çocuklara karşı cinsel istismar suçuyla mücadelede cezaların caydırılığının artırılması ve hayvanlara karşı işlenen öldürme ve eziyet fiilerine karşı caydırıcı tedbir ve cezai yaptırımların artırılmasına karar verildi. Hayvan haklarının iyileştirilmesi için mevzuat düzenlemesi yapılacak.

NAFAKA SİSTEMİ ADİL BİR HALE GELECEK

Adalet Bakanlığı, nafaka ödeme sisteminin adil bir hale getirilmesini hedefliyor.

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EMEKLİ AYLIĞI EN AZ 1000 TL OLACAK

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı’nın hedeflerine göre emekli aylıklarında düzenleme yapılacak ve en düşük emekli aylığı 1000 TL olacak. 12 bin 500 kişi işsizlik ödeneğinden faydalandırılacak. BAĞ-KUR’lulara sigorta primlerinin ödenmesinde kolaylık sağlanacak ve sağlık hizmetlerine erişimleri kolaylaştırılacak. Mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşulları iyileştirilecek.

Kanal İstanbul Projesi kapsamında taşınmaz devri ve planlama çalışmaları tamamlanacak.

FETÖ’NÜN YURT DIŞI YAPILANMASI

FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasının çökertilmesi için çalışmalar yapılacak. Ayrıca Münbiç Yol Haritası’nın hayata geçirilmesi süreci tamamlanacak. AB, Rusya ve Moldova ile vize muafiyeti sağlanması için çalışmalar sürdürülecek.

DIŞ BORÇLANMADA ÇİN AÇILIMI

Dış borçlanmada Çin Piyasasına açılım yapılacak. Çin’in Panda Piyasası’ndan dış borçlanma işlemi gerçekleştirilecek.

Güvenlik birimlerinin personel kapasitesi artırılacak toplam 47 bin 773 güvenlik personeli alınacak. 30 kütüphane Millet Kıraathaneleri’ne dönüştürülecek.

Öğretmenlerin mesleki ehliyet ve liyakatini güçlendirecek çalışmalar başlatılacak. Profesyonel eğitim yöneticiliğine geçilecek.

Türkiye Uzay Ajansı kurulacak. Ayrıca beyin göçünü tersine çevirmek için Bilim İnsanlarımızın Yurda Dönüş Seferberliği Programı başlatılacak. Yerel tohumların korunması ve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için harekete geçilecek.

135 yeni hizmet e-Devlete entegre edilecek. Böylece sunulan hizmet sayısı 3 bin 500’e çıkacak.